C'est l'association nationale de défense des consommateurs et usagers, CLCV (pour Consommation, Logement et Cadre de Vie), qui a en effet lancé un appel en février dernier, à destination de tous ceux qui auraient souscrit un abonnement à un service de streaming audio (autre qu'Apple Music) au travers de leur iPhone ou leur iPad entre le 30 juin 2015 et le 4 mars 2024. Pour l'association, ceux-ci ont payé trop cher leur abonnement, la faute à des pratiques liées à un abus de position dominante de la part d'Apple.