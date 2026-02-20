Nos confrères le soulignent à juste titre, il ne faut pas occulter du dossier les élections présidentielles de 2027. Une affaire qui traînerait pourrait devenir un argument de campagne qui exposerait l'Autorité de la concurrence à des pressions politiques. Sans compter qu'elle pourrait d'ici là changer de patron, l'actuel étant pressenti pour prendre la tête de la Banque de France. Si les signaux sont presque au vert du côté des opérateurs, il faudra encore s'armer de patience pour connaître le destin de SFR, de la filiale XpFibre, et les évolutions technologiques et tarifaires attendues.