L'opérateur Orange a racheté l'intégralité de MasOrange pour 4,25 milliards d'euros en Espagne, une opération qui fait de lui le numéro un en terre ibérique. Mais le Roumain Digi est déjà prêt à le bousculer.
Le paysage des télécoms espagnol est en train de changer, et ceci au profit du Français Orange. Après l'annonce du 31 octobre, l'opérateur historique a pris le contrôle total de MasOrange, en rachetant les parts détenues par trois fonds d'investissement. Orange, présent dès l'ouverture du secteur en 1998, concrétise ainsi des années de montée en puissance progressive dans le mobile et la fibre en Espagne. Reste que sa nouvelle couronne est déjà contestée par un outsider particulièrement coriace.
Orange dépense 4,25 milliards pour devenir leader du marché espagnol
Pendant qu'il essaie de mettre la main sur SFR en France, Orange a posé 4,25 milliards d'euros pour récupérer les 50% de MasOrange, détenus jusqu'alors par les fonds Providence, KKR et Cinven. L'opération, soumise à la traditionnelle validation réglementaire, met fin à la coentreprise lancée en avril 2024. Un partenariat né de dix-huit mois de tractations administratives entre Orange Espagne et MasMovil, alors l'opérateur le plus dynamique du secteur espagnol.
MasOrange truste désormais 36,8% du marché de la fibre optique, devançant largement Movistar (31,2%), la marque historique de Telefonica. Vodafone ferme la marche avec 13,7%. Ces trois géants concentrent à eux seuls 82,1% des lignes haut débit dans un pays qui compte 17,4 millions de connexions fibre et 19,25 millions de lignes fixes, pour 48,8 millions d'habitants.
Sur le mobile, MasOrange écrase également la concurrence avec 41,43% des 62,38 millions de lignes du pays, loin devant Movistar (26,24%) et Vodafone (18,73%). Pour les analystes, le montant de 4,25 milliards déboursé par Orange serait tout à fait raisonnable pour cette prise de contrôle totale. L'Espagne devient ainsi un autre marché majeur pour Orange, après la France. Alors mission accomplie, pour l'opérateur ? Presque !
Le Roumain Digi, un caillou dans la chaussure d'Orange ?
Un grain de sable roumain vient en effet gripper la mécanique, et il se nomme Digi. Ce dernier a débarqué sur le marché espagnol voilà dix-huit mois, pile au moment de la création de MasOrange. Sans doute pas une coïncidence. L'opérateur, régulièrement comparé à Free pour sa politique tarifaire ultra-agressive, a flairé l'opportunité et foncé tête baissée dans la brèche.
Le trublion pèse déjà 11,7% du marché de la fibre et 11,01% sur le mobile en Espagne. Une percée fulgurante, qui force le respect autant qu'elle inquiète. Car Orange se retrouve pris en tenaille entre l'ancrage historique de Movistar, et l'appétit dévorant de ce nouveau concurrent low-cost. La pression concurrentielle reste donc intense.
Enfin, sur la 5G, le tableau se nuance davantage encore. Movistar garde la main avec 37,1% des parts au deuxième trimestre 2025, contre 28,4% pour MasOrange et 13,7% pour Vodafone. Digi, lui, accuse en revanche un retard technologique, puisqu'il ne détient que 3,8% du marché 5G. Mais son ascension rapide laisse présager d'autres batailles à venir sur le front des infrastructures nouvelle génération.