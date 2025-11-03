Le paysage des télécoms espagnol est en train de changer, et ceci au profit du Français Orange. Après l'annonce du 31 octobre, l'opérateur historique a pris le contrôle total de MasOrange, en rachetant les parts détenues par trois fonds d'investissement. Orange, présent dès l'ouverture du secteur en 1998, concrétise ainsi des années de montée en puissance progressive dans le mobile et la fibre en Espagne. Reste que sa nouvelle couronne est déjà contestée par un outsider particulièrement coriace.