Et pour comprendre où on en est, il faut se souvenir d'où on vient. Souvenez-vous, en octobre 2025, Orange, Free et Bouygues avaient soumis une première offre à 17 milliards d'euros, retoquée par Patrick Drahi, le boss d'Altice, propriétaire de SFR. Cinq mois de patience et de calculs plus tard, le trio revenait à la charge avec une offre de 20,35 milliards d'euros, cette fois suffisante pour ouvrir une phase d'exclusivité, et ce depuis le 17 avril.