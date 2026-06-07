Free et sa maison-mère, le groupe Iliad, vont débourser 6,2 milliards d'euros, ou 31 % du prix. L'opérateur de Xavier Niel récupèrerait toute la base RED by SFR (6 millions de clients), mais aussi 1,6 million d'abonnés SFR grand public et 0,4 million de clients TPE, donc 8 millions au total, pour atteindre la barre des 31 millions en France. Au rang des réactions, Thomas Reynaud, le patron d'Iliad, a évoqué que « la souveraineté numérique ne se décrète pas, elle se finance. »