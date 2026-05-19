Les futurs repreneurs, Orange, Bouygues Telecom et Free, ne trouvent pas davantage grâce aux yeux de Franciliens.net. L'association rappelle que Bouygues et Orange sont membres de la Fédération Française des Télécoms, qui avait dit-elle porté les arguments de Patrick Drahi contre la neutralité du net. Quant à Free, considéré comme le trublion du secteur et qui a d'ailleurs toujours refusé d'intégrer cette fédération, il « n'a pour autant pas montré un visage différent lors de son bras de fer choquant contre YouTube », une bataille au cours de laquelle l'opérateur avait délibérément dégradé l'accès à la plateforme pour ses abonnés. Faut-il avoir des craintes autour de la neutralité du net ?