SFR a lancé ces dernières heures l'extinction de son réseau 2G en France métropolitaine, en commençant par les grandes agglomérations. L'opérateur rejoint Orange et Bouygues Telecom dans la fin de la 2G, et confirme le calendrier de sa 3G.
L'extinction du réseau 2G de SFR est en bonne voie. Jusqu'au 30 novembre, l'opérateur au carré rouge, qui a fait un point d'étape ce lundi 16 novembre, éteint ses antennes 2G dans les grandes agglomérations, avant de passer au reste de la France métropolitaine du 1er au 15 décembre. Orange a déjà fait l'essentiel du travail, Bouygues Telecom avance au même rythme que SFR, et les appareils qui ne parlent que la 2G entrent dans leurs dernières semaines de vie. Les smartphones compatibles avec la voix sur 4G ne verront aucune différence, mais d'autres, pourtant estampillés 4G, risquent de déchanter d'ici 2028.
D’Orange à SFR, la 2G s’éteint opérateur par opérateur
En métropole, c'est Orange qui avait donné le premier coup de ciseau le 31 mars, à Bayonne, Anglet et Biarritz, avant d'étendre la coupure département après département. Le 20 octobre, l'opérateur historique a éteint sa 2G dans les 43 derniers départements de l'Hexagone où elle émettait encore. Free Mobile, qui n'a pas de réseau 2G en propre et s'appuie sur celui d'Orange, a suivi le même chemin et prévenu ses derniers abonnés concernés.
Restaient donc les concurrents SFR et Bouygues Telecom, qui se sont calés sur la même ligne d'arrivée. Bouygues avait programmé ses premières coupures au 15 novembre à Brest, Guipavas, Nancy et Vandœuvre-lès-Nancy, puis le reste de la métropole du 1er au 15 décembre. D'ici la fin de l'année, il faut imaginer que la 2G aura quasiment disparu de l'Hexagone. Olivier Tailfer, le directeur exécutif réseau de SFR, évoque l'intérêt d'un passage vers des services « plus sécurisés, plus écologiques et plus fiables ».
Effectivement, certains peuvent se demander pourquoi débrancher une technologie lancée en 1991 ? D'abord, pour la sécurité. La 2G repose sur des mécanismes de protection que SFR juge aujourd'hui insuffisants, qui exposent directement ses utilisateurs à la fraude et aux interceptions. Ensuite, il y a l'évidente question énergétique. Selon la Fédération française des Télécoms, les réseaux 2G et 3G avalent près de 30 % de la consommation électrique des réseaux mobiles, alors que leur usage est devenu marginal. Leurs fréquences seront recyclées pour la 4G et la 5G.
Après la 2G, la 3G et la VoLTE au centre du jeu
Pour un bon vieux téléphone qui ne connaît que la 2G, cette fois, c'est bien terminé. Il ne fonctionnera plus sur le réseau mobile. Mais les grands oubliés sont ailleurs, dans ces boîtiers qui utilisent discrètement une carte SIM, comme les alarmes, les dispositifs de télésurveillance, les ascenseurs qui ont tant fait débat, la téléassistance, les traceurs GPS et d'autres objets connectés. À la fin du mois de juin, l'ARCEP recensait encore 1,7 million d'appareils uniquement compatibles 2G en métropole. SFR, qui dit sensibiliser ses clients depuis des années, propose des terminaux de remplacement neufs ou reconditionnés. Pour un équipement, c'est vers son fournisseur qu'il faut se tourner.
La 3G, elle, a encore un peu de répit. SFR et Orange l'arrêteront en 2028, Bouygues Telecom fin 2029, tandis que Free, qui ne dispose pas de réseau 2G en propre, n'a pas encore annoncé de date sur la troisième génération. Cette seconde échéance concerne aussi certains smartphones 4G. Pour passer un appel sur le réseau 4G, un téléphone doit en effet être compatible VoLTE, la voix sur 4G. Sans cette fonction, il navigue bien en 4G, mais bascule sur la 2G ou la 3G à chaque appel. Une fois ces deux réseaux éteints, il ne pourra plus téléphoner correctement et devra être remplacé, comme les smartphones 3G.
Pour savoir où l'on en est, la fiche technique du téléphone est le premier endroit à consulter, à la recherche de la mention VoLTE. Une mise à jour logicielle suffit parfois à l'activer, et l'ARCEP conseille de vérifier dans les réglages que l'appareil utilise bien la 4G ou la 5G. Côté réseau, SFR rassure ses abonnés en affirmant couvrir 99,9 % de la population en 4G, et 87 % en 5G à fin septembre.