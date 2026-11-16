vidarusny

« Leurs fréquences seront recyclées pour la 4G et la 5G. »

C’est effectivement une solution technique intéressante pour la couverture, mais qui fournit des débits nettement inférieurs comparativement aux fréquences hautes dédiées à la vraie 5G (comme le 3,5 GHz).

Notre président s’étonnait que les industries ne développent pas davantage d’usages autour des capacités promises par la 5G, mais mieux vaut viser le minimum garanti que le maximum théorique si l’on veut s’appuyer sur une réalité industrielle fiable. Au final, une « 5G des campagnes » sur fréquence basse ne vaut pas toujours une bonne 4G des villes. (bon, ça dépendra des villes …)