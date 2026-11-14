Dans ses annonces, SpaceX parle d’un « programme de vente en porte-à-porte ». Chaque vendeur recevra un secteur et devra trouver ses clients dans ce secteur, en frappant aux portes ou par ses connaissances. Les postes sont ouverts à Scranton, en Pennsylvanie, à Corpus Christi, au Texas, à Lexington, dans le Kentucky, ou encore à Salem, dans l’Oregon.

Les superviseurs fixeront à leurs équipes un nombre de portes à frapper, de conversations et de ventes. Ils marcheront aussi avec leurs vendeurs dans les quartiers résidentiels. « Observez les conversations sur le pas de la porte, montrez comment se présenter et conclure une vente, et apprenez-leur à mieux répondre aux objections », demande SpaceX dans l’une des offres.

Le dispositif est piloté depuis Hawthorne, en Californie, où l’entreprise conçoit ses fusées. Le futur responsable des opérations commerciales de Starlink choisira où envoyer les vendeurs, de la grande agglomération jusqu’au code postal, au quartier et à la rue. Pour chaque équipe, il suivra le nombre de portes visitées, de ventes et d’antennes activées, et SpaceX souhaite un candidat rompu à la gestion d’une force de vente de plusieurs centaines à plusieurs milliers de personnes.

Les étudiants sont sollicités eux aussi. En octobre, l’agence de marketing Mosaic avait publié pour le compte de SpaceX des offres à temps partiel, payées à l’heure, avec une commission de 200 dollars pour chaque abonnement activé.