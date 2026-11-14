SpaceX recrute des commerciaux pour sonner chez les Américains et leur vendre un abonnement à Starlink, son service d’internet par satellite. L’entreprise d’Elon Musk a mis en ligne une trentaine d’annonces pour ces vendeurs, et autant pour les superviseurs qui les encadreront sur le terrain.
Starlink comptait 13,6 millions d’abonnés grand public dans le monde à la fin du troisième trimestre, selon PCMag. Aux États-Unis, ses antennes se vendent sur internet et dans les rayons de Best Buy, Walmart ou Home Depot. SpaceX veut aller plus loin et démarcher ses futurs clients directement chez eux. Mais dans une partie du pays, l’entreprise augmente ses tarifs jusqu’à 20 %, et ces hausses risquent de freiner les nouvelles inscriptions. Alors il faut revenir aux anciennes méthodes de vente.
SpaceX répartit ses vendeurs rue par rue
Dans ses annonces, SpaceX parle d’un « programme de vente en porte-à-porte ». Chaque vendeur recevra un secteur et devra trouver ses clients dans ce secteur, en frappant aux portes ou par ses connaissances. Les postes sont ouverts à Scranton, en Pennsylvanie, à Corpus Christi, au Texas, à Lexington, dans le Kentucky, ou encore à Salem, dans l’Oregon.
Les superviseurs fixeront à leurs équipes un nombre de portes à frapper, de conversations et de ventes. Ils marcheront aussi avec leurs vendeurs dans les quartiers résidentiels. « Observez les conversations sur le pas de la porte, montrez comment se présenter et conclure une vente, et apprenez-leur à mieux répondre aux objections », demande SpaceX dans l’une des offres.
Le dispositif est piloté depuis Hawthorne, en Californie, où l’entreprise conçoit ses fusées. Le futur responsable des opérations commerciales de Starlink choisira où envoyer les vendeurs, de la grande agglomération jusqu’au code postal, au quartier et à la rue. Pour chaque équipe, il suivra le nombre de portes visitées, de ventes et d’antennes activées, et SpaceX souhaite un candidat rompu à la gestion d’une force de vente de plusieurs centaines à plusieurs milliers de personnes.
Les étudiants sont sollicités eux aussi. En octobre, l’agence de marketing Mosaic avait publié pour le compte de SpaceX des offres à temps partiel, payées à l’heure, avec une commission de 200 dollars pour chaque abonnement activé.
Starlink fait varier ses prix selon la demande
Ces vendeurs devront convaincre des foyers américains alors que SpaceX change sa façon de facturer Starlink. Dans certaines régions, l’entreprise applique une tarification dynamique, et le prix des forfaits résidentiels peut augmenter ou diminuer de 10 à 20 % selon la demande et la capacité du réseau dans le secteur.
Ailleurs, SpaceX accorde des remises de 30 à 50 %. Starlink se réserve toutefois le droit de modifier ses tarifs « avec un préavis de 30 jours ». L’an dernier, SpaceX avait brièvement ouvert quelques boutiques à son nom, et selon PCMag, l’entreprise compte davantage sur une équipe de vente de terrain pour trouver de nouveaux clients.
SpaceX cherche aussi des commerçants pour vendre ses antennes. En France, Starlink a mis en ligne le 6 novembre une page destinée aux revendeurs, rédigée en français. Une quincaillerie, un magasin d’électronique ou de fournitures agricoles touchera une marge sur chaque kit vendu, mais le formulaire de candidature est en anglais, avec une adresse au format américain.