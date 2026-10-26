Le mode avion, c'est bientôt fini pour les voyages à bord d'easyJet. La compagnie de voyage low-cost vient en effet d'annoncer un partenariat avec SpaceX qui permettra d'avoir internet à l'intérieur de l'avion !
C'est un moment qui est frustrant pour certains, ou qui détend grâce à la déconnexion pour d'autres. Quand on se retrouve en plein ciel à l'occasion d'un voyage, on ne peut en effet ni scroller sur les réseaux sociaux ni même vérifier ses messages - car la connexion internet est coupée. Mais si vous êtes un habitué d'easyJet, tout ça pourrait bien être prochainement du passé !
easyJet annonce la signature d'un partenariat avec SpaceX
SpaceX propose de plus en plus son service d'internet par satellites Starlink aux compagnies aériennes, afin d'assurer un service internet en plein vol. On a ainsi vu Air France conclure un de ces partenariats, et aujourd'hui c'est au tour d'easyJet d'annoncer une telle mesure !
« Ce déploiement va transformer l'expérience à bord pour les clients, en leur permettant de regarder des contenus en streaming, de jouer à des jeux vidéo et de naviguer sur Internet depuis leurs propres appareils, comme ils le feraient au sol, grâce à une connexion rapide et fiable gérée par Starlink » précise ainsi le communiqué.
Le Wi-Fi en vol arrivera à partir de 2027
Et il ne faudra pas attendre longtemps pour avoir droit à l'internet de Starlink dans les avions d'easyJet. Le déploiement va en effet débuter dans quelques mois, à partir du premier semestre 2027, et devrait s'achever début 2028, toujours selon le communiqué de presse.
EasyJet prévoit d'appliquer cette nouveauté à ses avions A320, A320neo et A321neo. Reste maintenant à savoir si cette connexion sera gratuite ou payante. Car si Air France a déjà communiqué sur le fait que l'accès internet sera offert à tout membre du programme Flying Blue (dont l'inscription est gratuite), easyJet de son côté n'a pas encore apporté de précisions sur cette question.