SpaceX propose de plus en plus son service d'internet par satellites Starlink aux compagnies aériennes, afin d'assurer un service internet en plein vol. On a ainsi vu Air France conclure un de ces partenariats, et aujourd'hui c'est au tour d'easyJet d'annoncer une telle mesure !

« Ce déploiement va transformer l'expérience à bord pour les clients, en leur permettant de regarder des contenus en streaming, de jouer à des jeux vidéo et de naviguer sur Internet depuis leurs propres appareils, comme ils le feraient au sol, grâce à une connexion rapide et fiable gérée par Starlink » précise ainsi le communiqué.