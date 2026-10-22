Michał Kobosko, eurodéputé polonais et négociateur en chef du Parlement européen sur le Digital Networks Act, le texte censé moderniser les règles télécoms de l’UE, s’est entretenu avec le Financial Times. Selon lui, le bloc ne doit pas être attentiste au risque de se réveiller, un jour, face à une SpaceX qui contrôlerait tout son marché. Un scénario qui serait « dangereux pour nous en Europe », assure-t-il.