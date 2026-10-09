SpaceX avance sur tous les fronts. L’entreprise d’Elon Musk vient de s’offrir des fréquences stratégiques pour devenir un opérateur mobile à part entière. Les acteurs historiques tremblent.
Ce n’est plus un secret pour personne. SpaceX ambitionne de devenir un véritable opérateur, permettant à ses abonnés de connecter leur mobile directement aux satellites Starlink afin d’obtenir une couverture partout où ils se trouvent. Ce projet s’est matérialisé l’année dernière, lorsque la firme a dépensé 17 milliards de dollars pour acheter des fréquences à EchoStar. Elle passe désormais dans une autre dimension.
Un achat de nouvelles fréquences qui change la donne
Ce mardi 6 octobre, le régulateur américain des télécoms, la FCC, a en effet autorisé SpaceX à lancer 15 000 satellites de nouvelle génération, spécifiquement optimisés pour la bande des 2 GHz. Ils évolueront à basse altitude, jusqu’à 326 kilomètres de la Terre. L’agence a surtout levé un important verrou : SpaceX n’a plus besoin de s’associer à un opérateur terrestre pour proposer son service.
Dans la foulée, ce jeudi 8 octobre, SpaceX a annoncé le rachat d’un portefeuille de fréquences dans la bande des 800 MHz auprès du fonds Grain Management, pour une facture qui avoisinerait les 8 milliards de dollars. « Un accord immense », selon Elon Musk. Car ces fréquences dites « basses » traversent facilement les murs, ce qui permettrait enfin de couvrir l’intérieur des bâtiments, point faible de Starlink.
Objectif : « un seul réseau » offrant un service fiable « à l’intérieur, à l’extérieur, dans les zones blanches et partout entre les deux ». Cette bande comble « l’une des principales lacunes techniques restantes » avant que Starlink Mobile devienne « un grand opérateur mobile aux États-Unis », d’après SpaceX qui, à terme, se rêve en fournisseur à l’échelle mondiale. Un projet incroyablement onéreux, rendu possible par l’entrée en Bourse de la maison mère, SpaceX.
Les opérateurs historiques sous pression
Les marchés n’ont pas tardé à réagir, et la tendance est claire pour les acteurs traditionnels. L’action de T-Mobile a chuté de plus de 11 %, tandis que Verizon et AT&T reculaient d’environ 6,6 %. Mais pour l’heure, leur direction garde la tête dure. Le mois dernier, le patron de Verizon, Dan Schulman, assurait ne constater aucun impact discernable des satellites sur la croissance de son haut débit. Un porte-parole de l’opérateur a même qualifié ces fréquences « d’ondes vides », car SpaceX devra aussi déployer des infrastructures solides au sol pour couvrir les villes.
Mais les trois géants ne restent pas immobiles. Ils ont formé, en mai, une coentreprise dédiée au satellite, que certains analystes voient comme une riposte. De son côté, SpaceX prévoit de débuter le lancement de ses nouveaux satellites à la fin novembre 2027. Ça promet.
- Internet haut débit (presque) partout
- Facilité d'installation
- Débits excellents
Les fréquences radio sont des « voies » du spectre électromagnétique nécessaires pour transporter la voix, les SMS et les données. La bande des 800 MHz (fréquences basses) porte plus loin et pénètre mieux dans les bâtiments, ce qui aide à couvrir l’intérieur et les zones rurales avec moins de relais. Autour de 2 GHz (fréquences plus hautes), on peut en général disposer de davantage de capacité, mais la propagation est moins favorable et la couverture indoor est plus délicate. Pour un réseau satellite-to-phone, combiner des bandes basses et intermédiaires permet d’arbitrer entre portée, pénétration et débit. Ces ressources sont rares, encadrées par licence, et leur valeur vient autant de leurs propriétés physiques que de leur disponibilité réglementaire.
La FCC est l’autorité américaine qui attribue et encadre l’usage des fréquences et certaines autorisations spatiales pour opérer depuis/vers les États-Unis. Une autorisation de constellation impose typiquement des conditions techniques (puissance, brouillage, coordination) et des obligations de déploiement. Des satellites « optimisés » pour une bande donnée embarquent des charges utiles radio (antennes, amplificateurs, filtres) calibrées pour ces fréquences, afin de dialoguer efficacement avec des terminaux au sol. L’orbite basse (LEO) réduit la latence et augmente le niveau de signal reçu, mais demande beaucoup de satellites pour une couverture continue. La gestion des interférences avec d’autres services (satellite et terrestre) est un point central du dossier.
Un opérateur terrestre apporte habituellement une licence d’usage du spectre mobile, l’accès au cœur de réseau (authentification, routage, services voix/SMS) et l’interconnexion avec les autres réseaux. Sans partenariat, il faut soit disposer de droits de spectre suffisants, soit obtenir un cadre réglementaire permettant d’exploiter le service en direct, ce qui augmente le contrôle sur l’offre et les marges. En contrepartie, l’acteur satellite doit assumer davantage de responsabilités techniques et réglementaires : qualité de service, gestion des numéros/identités, obligations d’urgence, et conformité radio. Cela implique aussi des infrastructures au sol (passerelles, backhaul, data centers) pour raccorder le segment spatial à Internet et aux réseaux télécoms. En pratique, l’autonomie réglementaire et industrielle rapproche le modèle de celui d’un opérateur mobile intégré.