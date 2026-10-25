Il faut noter qu'Elon Musk ici parle du service directement proposé par SpaceX, et fait expressément la distinction avec Starshield, la version militaire du même service, qui est elle à la main du gouvernement américain. Et pour appuyer ses dires, l'homme d'affaires cite un message sur X de Volodymyr Zelensky, en date du 16 octobre, dans lequel il précise que l'armée ukrainienne utilise Starlink pour des frappes de moyenne portée contre des cibles militaires.

Dans un autre de ses messages, Elon Musk laisse même percer une menace (tout en niant qu'elle le soit). « Si Starlink venait à être désactivé, la ligne de front ukrainienne s'effondrerait immédiatement. Ce n'est PAS une menace, c'est simplement un constat » a-t-il affirmé. Une non-menace donc, de la part d'un homme qui, la même journée sur X, a appelé à nouveau notamment à la démission de Volodymyr Zelensky, et à la fin des combats.