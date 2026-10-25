Il semble que le sujet Starlink en Ukraine ne soit pas clos. Car Elon Musk rallume le débat en critiquant très durement l'utilisation qui en est faite par Kiev.
Ça va mieux pour l'Ukraine au niveau Starlink. Après près de 10 jours de perturbations, dont l'origine exacte n'est pas connue pour le moment, Kiev a finalement annoncé en fin de semaine que le service était dorénavant stable - avec une vitesse pouvant aller au-delà de 400 km/h. Et pourtant, il y a encore de l'eau dans le gaz, vu les derniers messages d'Elon Musk.
Elon Musk rappelle que Starlink est un système strictement défensif, ce que Kiev n'aurait pas respecté
Elon Musk n'en a pas fini avec ses griefs contre l'Ukraine. Il vient ainsi dans un message d'accuser l'Ukraine de ne pas avoir respecté les conditions d'utilisation de son réseau d'internet par satellites.
« Les conditions d'utilisation de Starlink sont restées inchangées : il s'agit d'un système civil, et non d'un moyen de tuer. Toute violation de ces conditions entraînera la résiliation du service » a-t-il ainsi tenu à préciser dans un message.
Le milliardaire menace… sans menacer
Il faut noter qu'Elon Musk ici parle du service directement proposé par SpaceX, et fait expressément la distinction avec Starshield, la version militaire du même service, qui est elle à la main du gouvernement américain. Et pour appuyer ses dires, l'homme d'affaires cite un message sur X de Volodymyr Zelensky, en date du 16 octobre, dans lequel il précise que l'armée ukrainienne utilise Starlink pour des frappes de moyenne portée contre des cibles militaires.
Dans un autre de ses messages, Elon Musk laisse même percer une menace (tout en niant qu'elle le soit). « Si Starlink venait à être désactivé, la ligne de front ukrainienne s'effondrerait immédiatement. Ce n'est PAS une menace, c'est simplement un constat » a-t-il affirmé. Une non-menace donc, de la part d'un homme qui, la même journée sur X, a appelé à nouveau notamment à la démission de Volodymyr Zelensky, et à la fin des combats.
- Internet haut débit (presque) partout
- Facilité d'installation
- Débits excellents