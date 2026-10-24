Les problèmes sont finis du côté de la connexion Starlink en Ukraine (pour le moment tout du moins). En effet, ce n'est plus seulement une annonce - plus ou moins douteuse - émanant des États-Unis, mais un constat fait directement du côté de Kiev.

« Les systèmes de surveillance du ministère de la Défense indiquent un retour à la vitesse normale pour Starlink/Starshield. Nous enregistrons une vitesse supérieure à 400 km/h. La connexion est stable » a ainsi assuré le ministre de la Défense ukrainnienne, Ievheniy Khmara, à des journalistes, selon Reuters.