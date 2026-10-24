Le polémique Starlink en Ukraine s'achève. Le service offert par la société d'Elon Musk fonctionne de nouveau correctement dans ce pays.
C'est une polémique qui a duré presque une dizaine de jours. Le 14 octobre, on apprenait que les terminaux Starlink allant à plus de 160 kilomètres par heure avaient été bridés. Depuis, Elon Musk a expliqué que ça n'était pas de sa faute, pointant indirectement du doigt Donald Trump, qui a lui aussi nié toute responsabilité. Un problème qui avait duré, de manière irrégulière, jusqu'à aujourd'hui.
Starlink offre à nouveau des vitesses allant au-delà des 400 km/h en Ukraine
Les problèmes sont finis du côté de la connexion Starlink en Ukraine (pour le moment tout du moins). En effet, ce n'est plus seulement une annonce - plus ou moins douteuse - émanant des États-Unis, mais un constat fait directement du côté de Kiev.
« Les systèmes de surveillance du ministère de la Défense indiquent un retour à la vitesse normale pour Starlink/Starshield. Nous enregistrons une vitesse supérieure à 400 km/h. La connexion est stable » a ainsi assuré le ministre de la Défense ukrainnienne, Ievheniy Khmara, à des journalistes, selon Reuters.
Les responsabilités restent très floues
Le ministre est resté par contre - de manière compréhensible - évasif sur la vitesse maximale que peuvent atteindre les terminaux Starlink tout en fonctionnant normalement. Il a simplement indiqué que « les systèmes de surveillance avaient précédemment signalé des perturbations du service Starlink/Starshield. Les indicateurs de débit sont désormais revenus à la normale ».
Quant aux responsabilités, on est ici dans un flou artistique. Donald Trump avait nié être à l'origine du problème du côté de la constellation de satellites, et avait même fait une nouvelle annonce ce vendredi. Il avait ainsi promis que si les problèmes persistaient, il « ferait en sorte que cela soit réglé ». Alors, double jeu, avec une communication rassurante destinée au public doublée d'une menace voilée en privé en direction de Zelensky ? Ou bien simple accroc au sein d'une administration qui n'en manque jamais ?
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