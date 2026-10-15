Que s'est-il passé avec Starlink du côté de l'Ukraine ? Mykhailo Fedorov, ministère de la Défense d'Ukraine, vient d'annoncer que la limitation de connectivité appliquée pour les terminaux allant à plus de 160 km/h a été levée. Et il a remercié Elon Musk pour ce retour.

Sauf que le milliardaire a bien tenu à rappeler que les dernières actions n'étaient pas de son fait. Il a ainsi expliqué que Starshield (la version militaire de Starlink) était hors de son contrôle. « Les systèmes Starshield appartiennent au gouvernement américain et sont contrôlés par celui-ci. Toute restriction en matière de vitesse ou d'utilisation est décidée par l'armée américaine et, en dernier ressort, par le président des États-Unis » a-t-il ainsi expliqué sur X.