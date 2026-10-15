La polémique enfle sur la limitation de vitesse vécue en Ukraine au niveau de Starlink. Mais Elon Musk affirme que ça n'est pas de sa faute !
En Ukraine, avec les bombardements russes, le système d'internet par satellites Starlink est devenu indispensable pour les communication sur le champ de bataille. Un système qui a été bridé ces derniers jours, sans même que les autorités de Kiev ne soient prévenues. Et si l'on en croit le patron de SpaceX, ce ne serait pas de sa faute, mais celle d'un homme encore plus puissant.
Elon Musk indique que Starshield est à la main de Donald Trump, et non pas la sienne
Que s'est-il passé avec Starlink du côté de l'Ukraine ? Mykhailo Fedorov, ministère de la Défense d'Ukraine, vient d'annoncer que la limitation de connectivité appliquée pour les terminaux allant à plus de 160 km/h a été levée. Et il a remercié Elon Musk pour ce retour.
Sauf que le milliardaire a bien tenu à rappeler que les dernières actions n'étaient pas de son fait. Il a ainsi expliqué que Starshield (la version militaire de Starlink) était hors de son contrôle. « Les systèmes Starshield appartiennent au gouvernement américain et sont contrôlés par celui-ci. Toute restriction en matière de vitesse ou d'utilisation est décidée par l'armée américaine et, en dernier ressort, par le président des États-Unis » a-t-il ainsi expliqué sur X.
L'Ukraine va-t-elle devoir se soumettre aux demandes de Washington ?
L'hypothèse qui a ainsi trainé ces dernières jours selon laquelle il s'agirait d'un coup de pression de Donald Trump prend de l'épaisseur. Pour rappel, le locataire de la Maison Blanche, aux prises avec des prix du diesel en forte hausse aux États-Unis à cause de sa guerre en Iran, reproche à Kiev d'attaquer les raffineries russes, aggravant par là le problème.
Donald Trump montre ainsi qu'il privilégie de plus en plus ce que la Russie peut offrir - des hydrocarbures - par rapport au combat ukrainien. Et vu la panique qui a pris les autorités de ce pays après cette brève limitation, il semble que Kiev n'ait pas vraiment d'alternatives. Donald Trump va-t-il pouvoir mener les débats dorénavant ?
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