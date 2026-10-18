Quel a été le rôle joué par Elon Musk dans le bridage temporaire de Starlink en Ukraine ? Car selon une information exclusive du Telegraph, l'homme le plus riche du monde aurait participé à cette opération.

Même, plus exactement, d'après quatre sources différentes du média anglophone, c'est Elon Musk qui aurait approché Donald Trump avec l'idée d'imposer des limites de vitesse à Starlink en Ukraine. Le président américain aurait donné son accord à cette idée, ce qui a finalement mené à l'incident que l'on connaît tous.