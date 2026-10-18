La question de qui a décidé de brider temporairement Starlink en Ukraine persiste. Car une nouvelle nouvelle information pointe cette fois du doigt Elon Musk.

©Kathy Hutchins / Shutterstock
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Dans la nuit du 13 au 14 octobre, Starlink avait été particulièrement bridé en Ukraine, pour tous les terminaux dépassant la vitesse de 160 km/h, à la grande surprise de Kiev. Et depuis, même si le service est revenu à la normale, on ne sait pas exactement qui a donné l'ordre. Elon Musk, patron de SpaceX, s'est rapidement déchargé sur le président des États-Unis. Mais il ne serait pas si innocent que ça !

Elon Musk à l'origine de l'idée de brider Starlink en Ukraine

Quel a été le rôle joué par Elon Musk dans le bridage temporaire de Starlink en Ukraine ? Car selon une information exclusive du Telegraph, l'homme le plus riche du monde aurait participé à cette opération.

Même, plus exactement, d'après quatre sources différentes du média anglophone, c'est Elon Musk qui aurait approché Donald Trump avec l'idée d'imposer des limites de vitesse à Starlink en Ukraine. Le président américain aurait donné son accord à cette idée, ce qui a finalement mené à l'incident que l'on connaît tous.

Donald Trump jure que ce n'est pas lui non plus qui a donné l'ordre d'imposer des limites à Starlink

Cette opération s'intègre dans un cadre plus large dans lequel des responsables américains ont plusieurs fois menacé Kiev de mettre fin au partage de renseignement et à d'autres types de soutiens si les attaques dans la profondeur en Russie persistaient. Pour autant, personne n'assume publiquement ce chantage du côté de Washington.

Donald Trump a ainsi expliqué vendredi n'avoir pas donné l'ordre de limiter Starshield (la version limitaire de Starlink). « Et je ne pense pas que c'était Elon » a-t-il a ajouté, dans un échange avec la presse à la Maison-Blanche. Reste à savoir si ce déni va longtemps persister, Volodymyr Zelensky ayant annoncé son intention de défier Washington et de continuer les frappes sur les infrastructures énergétiques en Russie.

Source : The Telegraph

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