La question de qui a décidé de brider temporairement Starlink en Ukraine persiste. Car une nouvelle nouvelle information pointe cette fois du doigt Elon Musk.
Dans la nuit du 13 au 14 octobre, Starlink avait été particulièrement bridé en Ukraine, pour tous les terminaux dépassant la vitesse de 160 km/h, à la grande surprise de Kiev. Et depuis, même si le service est revenu à la normale, on ne sait pas exactement qui a donné l'ordre. Elon Musk, patron de SpaceX, s'est rapidement déchargé sur le président des États-Unis. Mais il ne serait pas si innocent que ça !
Elon Musk à l'origine de l'idée de brider Starlink en Ukraine
Quel a été le rôle joué par Elon Musk dans le bridage temporaire de Starlink en Ukraine ? Car selon une information exclusive du Telegraph, l'homme le plus riche du monde aurait participé à cette opération.
Même, plus exactement, d'après quatre sources différentes du média anglophone, c'est Elon Musk qui aurait approché Donald Trump avec l'idée d'imposer des limites de vitesse à Starlink en Ukraine. Le président américain aurait donné son accord à cette idée, ce qui a finalement mené à l'incident que l'on connaît tous.
Donald Trump jure que ce n'est pas lui non plus qui a donné l'ordre d'imposer des limites à Starlink
Cette opération s'intègre dans un cadre plus large dans lequel des responsables américains ont plusieurs fois menacé Kiev de mettre fin au partage de renseignement et à d'autres types de soutiens si les attaques dans la profondeur en Russie persistaient. Pour autant, personne n'assume publiquement ce chantage du côté de Washington.
Donald Trump a ainsi expliqué vendredi n'avoir pas donné l'ordre de limiter Starshield (la version limitaire de Starlink). « Et je ne pense pas que c'était Elon » a-t-il a ajouté, dans un échange avec la presse à la Maison-Blanche. Reste à savoir si ce déni va longtemps persister, Volodymyr Zelensky ayant annoncé son intention de défier Washington et de continuer les frappes sur les infrastructures énergétiques en Russie.
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