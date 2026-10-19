Car les quatre opérateurs veulent concentrer leurs investissements sur des infrastructures au sol, et développer les fonctions de supervision et de coordination du réseau. Pour ce qui est de l'élément critique, à savoir les satellites, Orange et ses partenaires ne suivront pas le chemin de SpaceX, qui s'est doté de sa propre constellation de satellites Starlink.

Les quatre grands nom du domaine ont ainsi déjà établi qu'ils ne souhaitent pas « investir directement dans une constellation de satellites. Celle-ci serait fournie par un partenaire satellitaire qui reste à sélectionner. » Ensemble, ils veulent soutenir les efforts de la Comission européenne pour renforcer et et garantir la souveraineté et la résilience du Vieux Continent dans ce domaine critique. On attend maintenant de voir quel sera le résultat à l'avenir de cette initiative.