Starlink ne devrait pas être le seul à l'avenir à proposer un service mobile par satellite. En Europe, un consortium des plus grands opérateurs du Vieux Continent se met en place sur le créneau !
Il y a un peu plus d'un mois, nous nous faisions l'écho d'une information de Bloomberg, qui indiquait que des opérateurs européens voulaient se lancer ensemble dans l'aventure du service mobile par satellite. Le média américain listait alors Deutsche Telekom, Telefonica, Vodafone et notre Orange national. Et le projet commence à se matérialiser, comme on le découvre avec cette nouvelle information !
Orange, Telefónica, Deutsche Telekom et Vodafone veulent travailler ensemble pour un service mobile par satellite européen
Orange va se lancer dans un nouveau monde : le service mobile par satellite, qui existe déjà du côté de Starlink avec son « Direct to cell ». Et pour ce faire, le géant français va être accompagné par Telefónica, Vodafone et Deutsche Telekom.
Les quatre opérateurs européens ont en en effet annoncé officiellement aujourd'hui avoir signé une lettre d'intention exprimant leur volonté d'étudier une candidature commune pour l'attribution de fréquences satellitaires en Europe. Une formulation qui montre que l'on n'en est encore qu'au début du projet, qui livre pourtant certains détails techniques.
Les satellites n'appartiendront pas au consortium
Car les quatre opérateurs veulent concentrer leurs investissements sur des infrastructures au sol, et développer les fonctions de supervision et de coordination du réseau. Pour ce qui est de l'élément critique, à savoir les satellites, Orange et ses partenaires ne suivront pas le chemin de SpaceX, qui s'est doté de sa propre constellation de satellites Starlink.
Les quatre grands nom du domaine ont ainsi déjà établi qu'ils ne souhaitent pas « investir directement dans une constellation de satellites. Celle-ci serait fournie par un partenaire satellitaire qui reste à sélectionner. » Ensemble, ils veulent soutenir les efforts de la Comission européenne pour renforcer et et garantir la souveraineté et la résilience du Vieux Continent dans ce domaine critique. On attend maintenant de voir quel sera le résultat à l'avenir de cette initiative.