Vladimir Poutine a publiquement encensé Elon Musk, quelques jours seulement après le fiasco de Starlink en Ukraine. Un éloge qui ne passe pas inaperçu.
Poutine complimente Musk
Ainsi, Vladimir Poutine a assuré tout mettre en œuvre avec l’entreprise américaine pour éviter les collisions en orbite, rapporte la BBC. Un sujet brûlant alors que SpaceX publiait, il y a quelques jours, un long billet de blog dénonçant les agissements de certains opérateurs.
Il a aussi laissé entendre qu’il s’entretenait régulièrement avec l’homme le plus riche du monde : » Nous sommes en contact étroit avec nos partenaires américains, dont Mr Musk », a-t-il affirmé. Mais ce n’est pas tout, et le président russe n’a certainement pas manqué de compliments pour décrire l’entrepreneur : « C’est un génie, un vrai génie », a-t-il lancé.
Il a insisté sur l’importance de ce dialogue, qui doit permettre que les satellites de Rassvet et de Starlink n’« interfèrent pas entre eux en orbite ». « Nous et nos partenaires américains y accordons de la valeur de part et d’autre, et malgré toutes les questions politiques, nous travaillons dur », a-t-il poursuivi.
L’ambassade de Russie en Afrique du Sud a ensuite confirmé que » la Russie entretient des contacts étroits avec les États-Unis dans le domaine spatial, y compris avec Elon Musk ».
Les États-Unis se rapprochent de la Russie
Ces mots résonnent d’autant plus fort qu’ils arrivent peu après le bridage de Starlink en Ukraine, que Musk aurait lui-même commandité. Kiev a en effet vu ses connexions militaires brutalement dégradées, l’empêchant de manœuvrer ses drones intercepteurs. Voir le patron de SpaceX couvert d’éloges par le chef du Kremlin quelques jours plus tard n’a rien d’anodin.
Car en toile de fond, on assiste à un rapprochement clair entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le président américain a, par exemple, annoncé un accord avec Moscou pour importer du diesel, afin de faire baisser des prix de l’énergie qui flambent depuis la guerre avec l’Iran. Il a ensuite suspendu de lourdes sanctions contre la Russie qui devaient entrer en vigueur.
Si ce virage fait clairement grincer des dents aux États-Unis, il marque de profonds changements dans les relations internationales. Flatter Musk dans ce contexte en dit long, puisqu’il est aussi question d’un partenaire privilégié de la Maison-Blanche et surtout, du plus important soutien financier du président.
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