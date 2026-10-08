Pour éviter le pire, SpaceX réclame un partage systématique des éphémérides, ces données qui décrivent la route d’un satellite, manœuvres prévues comprises. La firme rappelle, en outre, le déploiement de son système Stargaze, qui utilise plus de 31 000 capteurs optiques de sa flotte pour repérer les manœuvres non annoncées. Car la sécurité spatiale « ne devrait pas être une préoccupation géopolitique ou une préoccupation liée à la concurrence », estime-t-elle.