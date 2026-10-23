Or, cette décision est justement venue mettre un sacré coup à la confiance qui lui est accordée. Ross Gerber, investisseur dans SpaceX et dirigeant de la société de gestion Gerber Kawasaki, a assuré au micro de CNN être « dégoûté », notamment « d’un point de vue humain ». Selon lui, ces restrictions « ont donné à tout le monde une raison de ne pas utiliser Starlink », car le service n’est « pas fiable pour la sécurité nationale, pour qui que ce soit d’autre que Trump ».