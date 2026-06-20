Sur le forfait Residential Max, facturé 130 dollars, soit 119 euros, par mois aux États-Unis, plus d’antenne Mini sans frais ni de remise de 50 % sur les forfaits Itinérance. SpaceX avait introduit ces deux avantages en janvier 2026, lors d’une refonte des offres résidentielles en trois niveaux de vitesse.

SpaceX a appliqué ces changements tarifaires trois jours après son introduction sur le Nasdaq, le 12 juin 2026, sous le symbole SPCX, à 135 dollars, soit 123 euros, l’action, pour une levée de 75 milliards de dollars, soit 68,5 milliards d’euros. Dans le prospectus S-1 déposé auprès de la SEC, SpaceX indique que Starlink a dégagé 3,26 milliards de dollars de chiffre d’affaires au premier trimestre 2026, pour un bénéfice d’exploitation de 1,19 milliard de dollars.L’entreprise travaille par ailleurs sur une nouvelle génération de matériel, dont un kit Standard Gen4 plus compact et une antenne Mini équipée d'une batterie intégrée.