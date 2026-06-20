Depuis le 15 juin 2026, Starlink ne fournit plus l’antenne Standard gratuitement aux nouveaux abonnés résidentiels. SpaceX facture désormais 10 euros par mois pour la louer. Sur le forfait Residential Max, plus d’antenne Mini sans frais ni de remise de 50 % sur les plans Itinérance. SpaceX a mis en place ces trois suppressions trois jours après son introduction en bourse sur le Nasdaq.
Chez Starlink, on pratique une drôle de politique de l’offre et de la demande. Moins il y en a, plus c’est cher. C'est en tous les cas ce qu’annonce sans tambours ni trompettes l’opérateur Internet par satellite sur son site. En France, les tarifs des forfaits résidentiels du service satellite Starlink débutent à 35 euros par mois pour 100 Mbit/s. Tout nouvel abonné qui loue l’antenne débourse 45 euros au minimum. Avant juin 2025, le kit Standard coûtait 499 dollars, soit 455 euros, à l’achat.SpaceX avait ensuite inclus le kit sans frais, sous condition d’un engagement d'un an, dans plusieurs pays dont la France. L’entreprise y a mis fin le 15 juin 2026. Les abonnés peuvent aussi acheter le matériel directement. L'antenne Standard 4X avec routeur Wi-Fi 6 coûte 349 euros, l'antenne Mini 199 euros. À 10 euros par mois, il suffit de 35 mois de location pour dépasser le prix d’achat du kit Standard.
Les locataires de l’antenne ne peuvent plus suspendre leur abonnement
En optant pour la location, les abonnés perdent aussi la possibilité de suspendre leur service. Starlink avait pourtant mis en avant cette flexibilité face aux opérateurs français traditionnels, lors du lancement de son Mode Veille en août 2025. Les abonnés ayant souscrit avant le 6 juin 2026 conservent leurs avantages actuels, à condition de maintenir leur forfait sans interruption.
Sur le Residential Max, plus d’antenne Mini gratuite ni de remise sur les forfaits Itinérance
Sur le forfait Residential Max, facturé 130 dollars, soit 119 euros, par mois aux États-Unis, plus d’antenne Mini sans frais ni de remise de 50 % sur les forfaits Itinérance. SpaceX avait introduit ces deux avantages en janvier 2026, lors d’une refonte des offres résidentielles en trois niveaux de vitesse.
SpaceX a appliqué ces changements tarifaires trois jours après son introduction sur le Nasdaq, le 12 juin 2026, sous le symbole SPCX, à 135 dollars, soit 123 euros, l’action, pour une levée de 75 milliards de dollars, soit 68,5 milliards d’euros. Dans le prospectus S-1 déposé auprès de la SEC, SpaceX indique que Starlink a dégagé 3,26 milliards de dollars de chiffre d’affaires au premier trimestre 2026, pour un bénéfice d’exploitation de 1,19 milliard de dollars.L’entreprise travaille par ailleurs sur une nouvelle génération de matériel, dont un kit Standard Gen4 plus compact et une antenne Mini équipée d'une batterie intégrée.