En effet, jusqu'à présent, la seule solution proposée par Starlink était un routeur baptisé « Gen 3 » facturé autour de 120 dollars aujourd'hui après avoir été lancé au prix public de 199 dollars tout de même.

Le Router Mini conçu par Starlink se veut donc bien plus accessible puisqu'il est distribué à 40 dollars aux États-Unis. S'il n'est pas encore disponible en Europe et qu'il y sera sans doute un peu plus cher, il ne devrait pas non plus coûter un rein alors que ses mensurations (143 x 86,5 x 26 mm) en font un modèle que l'on glisser un peu partout dans la maison.

Ensuite, comme le Gen 3, il offre une connexion Wi-Fi 6 dans la maison, même si – il faut bien expliquer le prix plus faible – il faut se contenter d'un système bi-bande. Il ne dispose aussi que de deux antennes quand le Gen 3 en propose quatre et se trouve être tri-bande. Pour autant, le Router Mini propose tout de même deux prises RJ45 pour simplifier la connexion et fonctionne sur le principe du réseau maillé afin d'en faciliter le déploiement.

Nous n'avons pas encore de date de disponibilité pour ce produit en France et, plus largement, en Europe, mais alors que Starlink cherche à étendre son offre, ce petit appareil aura un rôle important à jouer dans la démocratisation du réseau satellitaire auprès des particuliers.