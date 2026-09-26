L'ARCEP, le régulateur des télécoms, a sorti sa calculette quelques jours après que Nice a perdu la 2G d'Orange, et son bilan sur la technologie souffle le chaud et le froid, peut-on dire. En douze mois, le nombre d'appareils uniquement compatibles 2G est passé de 2,9 à 1,7 million en France métropolitaine, une chute de 41 %, certes, mais une baisse qui a marqué le pas au printemps. Surtout, ces chiffres révélés le 24 septembre 2026 et arrêtés fin juin arrivent tard, au moment où Orange s'apprête à éteindre la quasi-totalité de son réseau 2G le 20 octobre, avant SFR et Bouygues Telecom à la mi-décembre. Reste à savoir combien d'appareils seront encore branchés sur la 2G le jour de la coupure, et si le vôtre en fait partie.