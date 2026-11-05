La fédération défend un autre mécanisme dans les discussions européennes sur le Digital Networks Act. Les opérateurs pourraient négocier avec les grands émetteurs de contenus le prix de l’acheminement de leurs données, et faire appel à un arbitre indépendant en cas de désaccord. Netflix ou YouTube paieraient alors directement Orange, SFR ou Bouygues Telecom pour les gigaoctets envoyés sur leurs réseaux. L’argent irait aux entreprises qui déploient la fibre et les antennes 5G, et pas au budget de l’État.

Ces négociations concerneraient seulement les grandes plateformes. Laurent Lhardit attend de sa taxe 10 milliards d’euros par an, et il a fait son calcul avec les 200 milliards de gigaoctets que l’Arcep estime envoyés chaque année vers les abonnés français. D’après David Amiel, la moitié de cette somme pèserait sur des fournisseurs de contenus de plus petite taille, notamment français. Ces entreprises paieraient 5,5 centimes par gigaoctet, à égalité avec Netflix, dans la limite des plafonds prévus.

Sur votre facture de box, rien ne changerait, puisque la taxe serait due par les plateformes. Sur le marché de gros, acheminer un gigaoctet coûte toutefois moins d’un centime d’euro, et la taxe multiplierait cette dépense par plus de cinq. Rien n’empêcherait alors Netflix ou Disney+ d’augmenter le prix de leurs abonnements pour récupérer la somme. Sollicités par L’Usine Digitale, Google, Amazon et Netflix n’ont pas voulu commenter le dispositif. Le rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale, Philippe Juvin, avait prévenu que les grandes plateformes pourraient aussi reporter la taxe sur les annonceurs. La FFT estime enfin que ce prélèvement va à rebours des investissements dans l’intelligence artificielle.

Rien n’est joué pour autant. La taxe ne survivra que si les députés adoptent l’ensemble de la partie recettes du budget 2027. Prévu le 3 novembre, ce vote a été reporté faute de temps, et en cas de rejet, tous les amendements adoptés en séance seront effacés, celui-ci compris. Si la partie recettes passe, le texte partira au Sénat, et le gouvernement, opposé à la mesure, pourra encore l’écarter avec le 49.3. D’ici là, la FFT va poursuivre ses actions d’influence, forte de la levée de boucliers qui a suivi le vote. Pendant ce temps, un internaute a déposé une pétition sur le site de l’Assemblée nationale pour réclamer le retrait de l’amendement et une étude indépendante de ses effets sur les ménages et les entreprises. À l'heure où on vous écrit, elle n’avait recueilli que 848 signatures ce jeudi matin.

