Le dernier effet pervers redouté par Nicolas Guillaume est que la taxe pourrait inciter les réseaux à moins passer par les points d'échange. Or ces carrefours, installés à Paris comme en région, permettent au trafic de circuler au plus près des internautes, sans détour par des réseaux lointains, donc plus vite et à moindre coût. Les délaisser irait à rebours de « vingt-cinq ans d'efforts » pour rapprocher les données des utilisateurs et des territoires. Sa voix rejoint celles d'Octave Klaba, patron d'OVHcloud, ou encore de VideoLAN. Le texte, adopté grâce à deux votes LFI que leurs auteurs présentent comme des erreurs, jouera d'ailleurs sa survie mardi 3 novembre. Si les députés rejettent l'ensemble du volet recettes du budget, la taxe tombera avec lui. Le financement des réseaux, à commencer par leur entretien, reste « une vraie question », concède Nicolas Guillaume. Mais on ne la réglera pas, selon lui, avec un instrument « qui ne voit que des octets ».