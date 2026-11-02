Vendredi 30 octobre, l’Assemblée nationale a adopté l’amendement du député socialiste Laurent Lhardit par 11 voix contre 10, avec 14 abstentions. Parmi les onze élus favorables figuraient deux députés de La France insoumise : Éric Coquerel et Abdelkader Lahmar, député du Rhone.

Seulement voilà, Éric Coquerel affirme désormais qu’il s’agissait d’une erreur de manipulation. Dans une réponse publiée sur X, le président de la commission des finances explique que les députés votaient dans la précipitation une série d’amendements fiscaux visant les géants du numérique. Deux membres de LFI, dont lui-même, auraient alors appuyé sur le mauvais bouton.

Le député précise avoir demandé une rectification de son vote, qu'il souhaitait transformer en abstention. Une démarche qui ne change toutefois pas le résultat officiel du scrutin : sans ces deux voix, l’amendement aurait été rejeté par 10 voix contre 9. Deux erreurs revendiquées par Éric Coquerel qui auraient donc suffi à faire basculer le vote.

Le président de la commission des finances justifie également son opposition au texte en estimant qu'il ferait payer les internautes plutôt que les grandes plateformes. Une interprétation qui mérite d’être nuancée : l'amendement adopté désigne bien les fournisseurs de contenus comme redevables de la contribution, et non directement les particuliers. Cela n’empêcherait toutefois pas Netflix, Google ou d’autres entreprises concernées de répercuter une partie de ce coût sur leurs services et leurs abonnements.

Le texte avait d'ailleurs suscité une vive réaction dans le secteur des télécoms. Xavier Niel, fondateur de Free, s'en était pris aux députés ayant adopté la mesure, les qualifiant d'« ignares incompétents ». Une sortie particulièrement mordante, alors que l'on apprend désormais que deux des onze votes favorables auraient été enregistrés par erreur.