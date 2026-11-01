Nous parlons de ce fameux amendement I-1358, porté par le socialiste Laurent Lhardit, d'autant plus qu'il concerne directement Free. Le texte prévoit de taxer chaque gigaoctet envoyé aux abonnés français à hauteur de 0,055 euro. Ce sont les fournisseurs de contenus qui paieraient, dans la limite de 15 % de leur chiffre d'affaires français ou de 2 % de leur chiffre d'affaires mondial. Mais ce sont les opérateurs comme Free qui devraient mesurer les volumes et les transmettre au fisc. Ce qui est assez ironique, c'est que ce sont les opérateurs télécoms qui réclamaient depuis des années que Netflix et consorts paient pour l'usage de leurs réseaux. Les 10 milliards d'euros espérés iraient cette fois à l'État.