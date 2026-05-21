Le vrai bémol se situe au niveau de la rentabilité. Le bénéfice opérationnel de Free en France a reculé de 6,1 %, à 543 millions d'euros, pénalisé par des coûts réseau en hausse, une taxe spécifique aux télécoms (l'IFER) plus lourde et des dépenses d'équipements moins favorables qu'un an plus tôt. La bonne nouvelle, c'est que l'opérateur a nettement réduit ses investissements (-21,7%), ce qui se traduit par davantage de cash disponible (hausse de 11,5 % à 304 millions d'euros). Pour séduire de nouveaux clients, l'opérateur a sorti Free Max, un forfait mobile à 29,99 euros par mois qui inclue l'internet illimité en France et dans plus de 135 destinations à travers le monde. On pourra sans doute mesurer le succès de ce forfait lors du prochain bilan trimestriel de l'entreprise.