Free a lancé ce 31 mars 2026 le Forfait Free Max, premier forfait mobile à inclure l'Internet illimité en 5G, en France et dans plus de 135 destinations mondiales. À 29,99 euros par mois et sans engagement, l'opérateur marque clairement le coup.
Free mérite-t-il toujours sa place de trublion des télécoms ? Il semblerait que « oui », au sortir de la conférence de presse de ce mardi 31 mars 2026. L'opérateur de Xavier Niel a officialisé le lancement d'un nouveau forfait mobile, le « Forfait Free Max », une offre 5G sans engagement à 29,99 euros par mois, ou 19,99 euros par mois pour les abonnés Freebox. C'est la première fois en France qu'un forfait mobile intègre l'Internet illimité en 5G, dans l'Hexagone comme à l'étranger dans plus de 135 pays. Les appels, SMS illimités et une version pro sont également de la partie. Voyons tout cela, en précisant d'emblée que les deux versions sont bien disponibles dès ce mardi.
Free inclut pour la première fois l'Internet illimité en 5G dans un forfait mobile sans engagement
Le Baromètre du numérique 2025 de l'ARCEP, le régulateur des télécoms, montrait que près de 9 Français sur 10 surfent sur Internet depuis leur smartphone. Mais le chiffre qui interpelle vraiment, ce sont ces 19 % des 18-24 ans qui n'ont tout simplement plus de box à la maison, c'est 7 points de plus en un an, et 15 % des 25-39 ans sont dans le même cas. Pour eux, pas de Wi-Fi fixe, pas de fibre, le mobile est leur seule et unique connexion à Internet.
Nicolas Thomas, le directeur général de Free, a donc ouvert la conférence de ce matin avec l'ambition du zéro limite. « C'est devenu notre ambition. Et si on y arrive, l'heure de la troisième révolution mobile a sonné. » Le ton était donné. Et la réponse, annoncée dans la foulée avec ce Forfait Free Max, garni d'un Internet illimité en 5G et 5G+ en France métropolitaine, sans engagement.
Les appels sont illimités depuis la France vers les mobiles d'Europe, de Suisse, d'Andorre, des États-Unis, du Canada, de la Chine, des DOM, et vers les fixes de 100 destinations. Les SMS et MMS sont également illimités en France métropolitaine et vers l'Europe, la Suisse, Andorre et les DOM. Le forfait est, nous le disions, affiché à 29,99 euros/mois, ou 19,99 euros/mois pour les abonnés Freebox. Et grâce à Free Family, les abonnés Freebox et Box 5G peuvent faire bénéficier jusqu'à quatre lignes de ce tarif réduit.
À l'étranger, la fin des mauvaises surprises sur la facture des abonnés
Free s'est nourri de l'étude YouGov réalisée en 2026 pour son propre compte, en ce qu'elle révèle un paradoxe bien français. Car oui, 95 % des voyageurs utilisent leur téléphone à l'étranger, mais 81 % coupent leurs données mobiles dès qu'ils passent la frontière, de peur de se retrouver avec une facture salée au retour, une mésaventure qu'un tiers d'entre eux a déjà vécue, et votre serviteur fut lui aussi piégé en son temp. En clair, on part en voyage avec son smartphone, mais on l'utilise les mains attachées dans le dos.
Nicolas Thomas l'avoue, « ça reste compliqué d'être tout le temps connecté à Internet quand on est en voyage alors qu'on en a hyper besoin. Et pire que ça, c'est une source d'anxiété alors que c'est exactement l'inverse qu'on veut dans ces moments-là. » Là encore, la réponse de Free est donc à noter. Comptez sur de l'Internet illimité, en 4G ou 5G, dans plus de 135 destinations à travers le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Maroc, au Brésil, au Japon, en Thaïlande, au Sénégal, et bien d'autres pays.
Free devient ainsi le premier opérateur de France et d'Europe à proposer un forfait sans engagement 100 % européen avec de l'Internet mobile, des appels, des SMS et MMS illimités, quel que soit le pays européen où l'abonné se trouve. Et Xavier Niel d'ajouter, la malice qu'on lui connaît, « aucun opérateur dans le monde ne propose ça… sauf Free. »
Services inclus, version pro… Un Free qui « offre la business class au prix de l'éco »
Ça ne s'arrête plus, le Forfait Free Max inclut trois services bonus sans frais supplémentaires. D'abord, l'option eSIM Watch. En gros, si vous avez une montre connectée compatible, elle peut fonctionner directement sur le réseau Free, en France comme à l'étranger, sans deuxième carte SIM physique. Ensuite, l'appli Free TV+, qui donne accès à plus de 300 chaînes et à un catalogue de films et séries, utilisable depuis la France et partout dans l'Union européenne. Enfin, le Free mVPN, un outil de protection de la connexion conçu par les équipes de Free elles-mêmes, qui sécurise la navigation et bloque automatiquement les sites et liens malveillants, depuis la France métropolitaine.
Sur la question du tarif, Nicolas Thomas a choisi une formule qui résume bien l'état d'esprit de l'opérateur : « Ce qu'on a cherché à faire, c'est de vous offrir la business class au prix de l'éco. » À moins de 30 euros par mois, il n'y a pas de mystère, Free surpasse absolument tous ses concurrents et, à critères comparables, son nouveau forfait mobile peut difficilement être contesté. Inutile de dire que ce dernier n'aura pas de mal à trouver son public. Les gens qui ont l'habitude de voyager, d'abord, que ce soit pour la partie loisir ou pour le travail. « Pour une famille qui se déplace souvent à l'étranger, c'est un vrai plus qu'on ne trouve que chez Free », souligne aussi très justement Nicolas Thomas.
Parlons un instant de la version Free Pro Max, proposée, elle, à 29,99 euros par mois HT. La version dédiée aux professionnels et aux entreprises reprend exactement les mêmes avantages, à savoir Internet illimité en 5G en France, appels et SMS illimités, et data illimitée dans plus de 135 destinations à l'étranger, le tout sans engagement. Les nouveaux abonnés peuvent souscrire directement sur le site de Free, en boutique ou par téléphone au 1044 ou au 1043 pour la version pro. Et bonne nouvelle pour les abonnés Free déjà existants : la migration vers le nouveau forfait se fait sans aucun frais, directement depuis l'espace abonné ou l'application Free. Encore un vrai coup gagnant de Free. Du marketing ? Oui, sans aucun doute, car beaucoup n'auront jamais besoin de toute cette data ni de toutes ces destinations. Il n'empêche que le forfait peut rassurer les stressés des Go, et que Free réussit à être le premier à le proposer. Jeu, set, et match ?