Parlons un instant de la version Free Pro Max, proposée, elle, à 29,99 euros par mois HT. La version dédiée aux professionnels et aux entreprises reprend exactement les mêmes avantages, à savoir Internet illimité en 5G en France, appels et SMS illimités, et data illimitée dans plus de 135 destinations à l'étranger, le tout sans engagement. Les nouveaux abonnés peuvent souscrire directement sur le site de Free, en boutique ou par téléphone au 1044 ou au 1043 pour la version pro. Et bonne nouvelle pour les abonnés Free déjà existants : la migration vers le nouveau forfait se fait sans aucun frais, directement depuis l'espace abonné ou l'application Free. Encore un vrai coup gagnant de Free. Du marketing ? Oui, sans aucun doute, car beaucoup n'auront jamais besoin de toute cette data ni de toutes ces destinations. Il n'empêche que le forfait peut rassurer les stressés des Go, et que Free réussit à être le premier à le proposer. Jeu, set, et match ?