La fin de la 2G a pu poser quelques soucis, et ce n'est pas fini. Forcément, un mobile uniquement compatible 2G ne peut plus passer ni recevoir d'appels et de SMS sur le réseau d'Orange, numéros d'urgence compris. Les abonnés Free sont dans le même bateau, puisque l'opérateur n'a jamais construit sa propre 2G et utilisait celle d'Orange en itinérance. Pour savoir si vous êtes concerné, pensez à consulter la fiche technique papier ou numérique de votre téléphone. Il y a aussi eu la polémique autour des systèmes d'alerte d'ascenseur ou boîtiers de téléassistance et de télésurveillance, qui pour certains reposent encore sur la 2G, et deviennent muets dès la coupure.