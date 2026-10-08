Pour la 2G, Free mobile a toujours utilisé le réseau d'Orange. Or l'opérateur national a, ce 6 octobre, mis fin définitivement à ce réseau dans 44 départements français. Free mobile a donc suivi, et l'a fait savoir à ses derniers clients.

Ceux en effet qui dépendaient encore de ce très vieux réseau ont reçu cette semaine un mail leur indiquant qu'ils ne pourront dorénavant plus « plus passer d'appels ni envoyer de SMS », comme l'explique Univers Freebox. Il est ainsi temps pour eux de passer à la génération suivante.