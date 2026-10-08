C'est la fin d'un réseau qui avait plus de 30 ans. Free mobile vient en effet d'annoncer à ses derniers abonnés concernés la fin de la 2G !
La fin du réseau 2G est dans les cartons depuis déjà un bon bout de temps. Pourtant, encore au mois de septembre dernier, on dénombrait encore près de 1,7 million d'appareils en sursis, qui allaient prochainement ne plus pouvoir fonctionner. On espère que leur propriétaire ont depuis pris des dispositions, car aujourd'hui, il n'y a définitivement plus de réseau pour eux.
Free a coupé la 2G ce mardi 6 octobre
Pour la 2G, Free mobile a toujours utilisé le réseau d'Orange. Or l'opérateur national a, ce 6 octobre, mis fin définitivement à ce réseau dans 44 départements français. Free mobile a donc suivi, et l'a fait savoir à ses derniers clients.
Ceux en effet qui dépendaient encore de ce très vieux réseau ont reçu cette semaine un mail leur indiquant qu'ils ne pourront dorénavant plus « plus passer d'appels ni envoyer de SMS », comme l'explique Univers Freebox. Il est ainsi temps pour eux de passer à la génération suivante.
Il est temps de changer de téléphone pour certains clients
C'est ce que Free mobile leur indique dans le courriel, en précisant bien qu'il n'y a aucune incidence sur le forfait auquel les clients ont souscrit (ni sur leur numéro de téléphone). Il leur est seulement nécessaire de changer de téléphone.
Si c'est votre cas, il vous faut donc aller acheter un smartphone plus moderne, compatible soit avec le réseau 4G, soit le réseau plus puissant 5G. et s'il y a besoin de changer de carte SIM pour accompagner ce passage, Free mobile rappelle qu'il peut être nécessaire de présenter en boutique une pièce d'identité afin de produire une nouvelle carte SIM, ou éventuellement acquérir un nouveau téléphone sur place.