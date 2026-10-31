Les dessins animés de TFOU MAX ne seront plus accessibles sur les box de Free, Orange, Bouygues Telecom et SFR à partir du 24 novembre. Le groupe TF1 fermera sa plateforme payante de vidéos pour enfants, et résiliera d’office tous les abonnements en cours.
Après onze ans d’existence, TF1 prévient actuellement ses abonnés de l’arrêt de TFOU Max. Pour 3,99 euros par mois, les abonnés avaient accès à plus de 3 500 vidéos sans publicité pour les 3-12 ans, de Lassie à Calimero, avec des filtres par âge et une limite de visionnage réglable par les parents. Ceux qui ont payé une année entière d’avance peuvent demander un remboursement à TF1, mais seulement avec un formulaire en ligne.
Les démarches selon le mode d’abonnement
Les abonnés au mois n’ont rien à faire. TF1 cessera de les prélever et coupera leur accès le 24 novembre, sans aucune démarche de leur part. Pour les détenteurs d’une formule annuelle encore active à cette date, le groupe demande de remplir un formulaire de remboursement avec l’adresse e-mail utilisée lors de la souscription et le canal d’abonnement, en ligne ou par l’opérateur. Chez Free, l’abonnement souscrit dans le Vidéo-Club de la Freebox est facturé par l’opérateur, et les parents concernés doivent donc le préciser dans leur demande.
Pour les programmes jeunesse, TF1 renvoie les familles vers sa plateforme de streaming gratuite TF1+. Les enfants retrouveront sur ce service une sélection de dessins animés, mais avec de la publicité, et leurs parents pourront se connecter avec les identifiants de leur compte TFOU Max, sans ouvrir de nouveau compte.