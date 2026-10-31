Les abonnés au mois n’ont rien à faire. TF1 cessera de les prélever et coupera leur accès le 24 novembre, sans aucune démarche de leur part. Pour les détenteurs d’une formule annuelle encore active à cette date, le groupe demande de remplir un formulaire de remboursement avec l’adresse e-mail utilisée lors de la souscription et le canal d’abonnement, en ligne ou par l’opérateur. Chez Free, l’abonnement souscrit dans le Vidéo-Club de la Freebox est facturé par l’opérateur, et les parents concernés doivent donc le préciser dans leur demande.

Pour les programmes jeunesse, TF1 renvoie les familles vers sa plateforme de streaming gratuite TF1+. Les enfants retrouveront sur ce service une sélection de dessins animés, mais avec de la publicité, et leurs parents pourront se connecter avec les identifiants de leur compte TFOU Max, sans ouvrir de nouveau compte.