Dès ce 19 juin, un espace dédié à TF1 apparaît directement sur la page d’accueil de Netflix. En cliquant dessus, les abonnés peuvent suivre en direct cinq chaînes du groupe : TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. L’accord donne également accès au catalogue de TF1+, soit plus de 35 000 heures de programmes disponibles en rattrapage.

Côté contenus, l’offre couvre aussi bien les émissions emblématiques du groupe, comme Koh-Lanta, Star Academy ou Danse avec les Stars, que les feuilletons quotidiens à l’image de Demain nous appartient ou Plus belle la vie, et les productions originales telles que Zodiaque ou Le Diplôme. Le sport n’est pas en reste, avec notamment les matchs de l’équipe de France de football et la Nations Championship de rugby.

Sur le plan technique, Netflix reprend tel quel le flux vidéo fourni par TF1+, sans retraitement particulier. Les contenus bénéficient par ailleurs des fonctionnalités classiques de la plateforme : Top 10, Ma Liste, poursuite de lecture et recommandations personnalisées.