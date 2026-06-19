Annoncé il y a un an, l’accord historique entre TF1 et Netflix entre en vigueur ce 19 juin. Chaînes en direct, replay et programmes phares rejoignent gratuitement le catalogue du géant du streaming pour tous ses abonnés français.
Le paysage audiovisuel français connaît un bouleversement de taille. Un an après l’annonce d’un partenariat inédit, le Groupe TF1 et Netflix franchissent enfin le cap du concret : dès ce vendredi, les abonnés français de la plateforme au N rouge ont accès aux chaînes et aux programmes de TF1, sans débourser un centime de plus. Cet accord entre les deux entreprises est une première mondiale et rebat les cartes d'un secteur où Canal+ régnait jusqu’ici sans partage sur l’agrégation de contenus. Reste à savoir ce que ce rapprochement va concrètement changer pour les téléspectateurs.
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Cinq chaînes en direct et plus de 35 000 heures de replay
Dès ce 19 juin, un espace dédié à TF1 apparaît directement sur la page d’accueil de Netflix. En cliquant dessus, les abonnés peuvent suivre en direct cinq chaînes du groupe : TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI. L’accord donne également accès au catalogue de TF1+, soit plus de 35 000 heures de programmes disponibles en rattrapage.
Côté contenus, l’offre couvre aussi bien les émissions emblématiques du groupe, comme Koh-Lanta, Star Academy ou Danse avec les Stars, que les feuilletons quotidiens à l’image de Demain nous appartient ou Plus belle la vie, et les productions originales telles que Zodiaque ou Le Diplôme. Le sport n’est pas en reste, avec notamment les matchs de l’équipe de France de football et la Nations Championship de rugby.
Sur le plan technique, Netflix reprend tel quel le flux vidéo fourni par TF1+, sans retraitement particulier. Les contenus bénéficient par ailleurs des fonctionnalités classiques de la plateforme : Top 10, Ma Liste, poursuite de lecture et recommandations personnalisées.
Une stratégie d’agrégation qui s’étend en France
Pour Rodolphe Belmer, PDG du Groupe TF1, ce partenariat doit permettre de toucher de nouveaux publics tout en ouvrant des perspectives inédites pour les annonceurs. Du côté de Netflix, Greg Peters, co-PDG de la plateforme et tout spécialement présent lors de l’évènement Upfront 2026 organisé par le groupe français ce jeudi 18 juin 2026, met en avant une volonté de simplifier l’accès au divertissement face à la multiplication des offres disponibles.
Cet accord s’inscrit dans une tendance de fond : après les rapprochements récents entre Disney+ et la chaîne L’Équipe, ou France Televisions avec Amazon Prime, c’est un nouveau géant américain du streaming qui mise sur l’agrégation pour renforcer son ancrage en France. Une stratégie qui, jusqu’à présent, restait largement l’apanage de Canal+, désormais concurrencée frontalement sur son propre terrain par Netflix, Disney+ et Prime Video. Reste à savoir comment la chaîne cryptée compte riposter face à cette nouvelle donne.
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