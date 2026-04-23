France Télévisions devient partenaire de la plateforme américaine YouTube. Ce qui va vous permettre de voir arriver de très nombreux contenus produits par le service public.

© Alexandre Boero / Clubic
© Alexandre Boero / Clubic

Les chaînes de télévision traditionnelles s'adaptent de plus en plus à la nouvelle façon du public de regarder des vidéos, à travers le streaming. Et tout le monde s'y met, même le service public, avec France Télévisions qui a débarqué l'été dernier sur Prime Video. Un déploiement qui se poursuit cette fois du côté de YouTube !

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France TV devient partenaire de YouTube, dans le cadre de sa stratégie « streaming first »

France TV débarque sur YouTube ! Le service public vient en effet d'annoncer un partenariat avec la plateforme, qui affiche 43 millions d'utilisateurs mensuels en France.

« Ce partenariat stratégique avec YouTube accélère la stratégie "streaming first" de France Télévisions. Dans un univers vidéo ultra-concurrentiel et face à l'exposition croissante des Français aux fausses informations, il renforce le rayonnement des contenus d'information de France Télévisions » se réjouit la PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte.

Et plusieurs types de contenus sont au programme avec ce partenariat, France TV avouant que plus d'un utilisateur sur deux de YouTube y navigue pour s'informer.

© Alex Photo Stock / Shutterstock

De nombreux contenus de France TV vont arriver en ligne

France TV s'engage ainsi à mettre en ligne « l'intégralité des éditions d'information nationale et locale » mais aussi les magazines quotidiens et hebdomadaires traitant autant de l'actualité que d'enquêtes plus ponctuelles. On peut ainsi s'attendre à voir un Cash Investigation débarquer sur la plateforme.

Mais YouTube accueillera par ailleurs aussi des chaînes créées pour l'occasion par France TV, permettant « une éditorialisation renforcée des contenus par France Télévisions », les contenus étant alors cette fois organisés « par programme et par thématique ».

Dernière partie, ce partenariat va aussi être l'occasion pour France TV de mettre en ligne « des contenus originaux et 100 % natifs pour offrir une expérience de consommation enrichissante et affinitaire pour tous ». De cette manière, les utilisateurs pourront se rendre sur les chaînes YouTube de France TV pour y voir des vidéos qui ne sont jamais passées à la télévision.

Source : France TV

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