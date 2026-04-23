France TV débarque sur YouTube ! Le service public vient en effet d'annoncer un partenariat avec la plateforme, qui affiche 43 millions d'utilisateurs mensuels en France.

« Ce partenariat stratégique avec YouTube accélère la stratégie "streaming first" de France Télévisions. Dans un univers vidéo ultra-concurrentiel et face à l'exposition croissante des Français aux fausses informations, il renforce le rayonnement des contenus d'information de France Télévisions » se réjouit la PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte.

Et plusieurs types de contenus sont au programme avec ce partenariat, France TV avouant que plus d'un utilisateur sur deux de YouTube y navigue pour s'informer.