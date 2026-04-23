France Télévisions devient partenaire de la plateforme américaine YouTube. Ce qui va vous permettre de voir arriver de très nombreux contenus produits par le service public.
Les chaînes de télévision traditionnelles s'adaptent de plus en plus à la nouvelle façon du public de regarder des vidéos, à travers le streaming. Et tout le monde s'y met, même le service public, avec France Télévisions qui a débarqué l'été dernier sur Prime Video. Un déploiement qui se poursuit cette fois du côté de YouTube !
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France TV devient partenaire de YouTube, dans le cadre de sa stratégie « streaming first »
France TV débarque sur YouTube ! Le service public vient en effet d'annoncer un partenariat avec la plateforme, qui affiche 43 millions d'utilisateurs mensuels en France.
« Ce partenariat stratégique avec YouTube accélère la stratégie "streaming first" de France Télévisions. Dans un univers vidéo ultra-concurrentiel et face à l'exposition croissante des Français aux fausses informations, il renforce le rayonnement des contenus d'information de France Télévisions » se réjouit la PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte.
Et plusieurs types de contenus sont au programme avec ce partenariat, France TV avouant que plus d'un utilisateur sur deux de YouTube y navigue pour s'informer.
De nombreux contenus de France TV vont arriver en ligne
France TV s'engage ainsi à mettre en ligne « l'intégralité des éditions d'information nationale et locale » mais aussi les magazines quotidiens et hebdomadaires traitant autant de l'actualité que d'enquêtes plus ponctuelles. On peut ainsi s'attendre à voir un Cash Investigation débarquer sur la plateforme.
Mais YouTube accueillera par ailleurs aussi des chaînes créées pour l'occasion par France TV, permettant « une éditorialisation renforcée des contenus par France Télévisions », les contenus étant alors cette fois organisés « par programme et par thématique ».
Dernière partie, ce partenariat va aussi être l'occasion pour France TV de mettre en ligne « des contenus originaux et 100 % natifs pour offrir une expérience de consommation enrichissante et affinitaire pour tous ». De cette manière, les utilisateurs pourront se rendre sur les chaînes YouTube de France TV pour y voir des vidéos qui ne sont jamais passées à la télévision.