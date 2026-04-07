Tout cela lui donnerait un avantage compétitif indû sur un point particulier (et extrêmement important) : ses tarifs publicitaires. D'après Rodolphe Belmer, il y aurait un écart de 1 à 3 par rapport à des acteurs plus traditionnels, comme sa chaîne de télévision. En conséquence, il appelle les pouvoirs publics à réfléchir à des changements, YouTube étant dorénavant un acteur comme un autre de la TV (67% des utilisateurs regarderaient les contenus de la plateforme sur leur téléviseur, selon Médiamétrie).

L'objectif pour le grand patron serait de rendre les choses plus égales. Ce qui pourrait passer par deux options différentes. La première serait s'astreindre YouTube au même régime qu'un TF1 ou un Netflix, ce qui éroderait sa compétitivité en lui imposant des coûts et des règles plus importants. Et si ça ne se faisait pas, alors, Rodolphe Belmer demande un allégement des contraintes pour tous.