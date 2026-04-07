YouTube serait-il un acteur du streaming avantagé par rapport aux autres ? C'est ce que semble penser TF1.
Aujourd'hui, la consommation de contenus vidéos se fait pour une bonne part non plus du côté des chaînes de télé traditionnelles, mais par le service vidéo à la demande - que ce soit avec les plateformes de streaming traditionnelles, ou bien les chaînes télé qui se lancent dans le jeu. Mais dans ce monde où il existe plusieurs types d'acteur, il y aurait une exception de taille, si l'on en croit TF1, une exception bien avantagée : YouTube.
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YouTube, un géant du streaming qui n'aurait pas les mêmes obligations que la concurrence
YouTube jouerait-il avec des règles avantageuses ? C'est ce qu'affirme TF1 aujourd'hui, selon une information de Politico. D'après son patron, Rodolphe Belmer, la plateforme aurait un avantage énorme par rapport non seulement à TF1, mais aussi les géants comme Amazon Prime Video ou Netflix.
Laquel ? Eh bien, son statut d'hébergeur, qui lui permet de ne pas avoir à subir les obligations qui incombent aux chaînes de télé, mais aussi aux plateformes de streaming. Parmi celles-ci, des règles relatives à la publicité commerciale beaucoup plus lâches ou l'absence d'obligation de financement des oeuvres.
TF1 veut une refonte des règles pour plus d'égalité
Tout cela lui donnerait un avantage compétitif indû sur un point particulier (et extrêmement important) : ses tarifs publicitaires. D'après Rodolphe Belmer, il y aurait un écart de 1 à 3 par rapport à des acteurs plus traditionnels, comme sa chaîne de télévision. En conséquence, il appelle les pouvoirs publics à réfléchir à des changements, YouTube étant dorénavant un acteur comme un autre de la TV (67% des utilisateurs regarderaient les contenus de la plateforme sur leur téléviseur, selon Médiamétrie).
L'objectif pour le grand patron serait de rendre les choses plus égales. Ce qui pourrait passer par deux options différentes. La première serait s'astreindre YouTube au même régime qu'un TF1 ou un Netflix, ce qui éroderait sa compétitivité en lui imposant des coûts et des règles plus importants. Et si ça ne se faisait pas, alors, Rodolphe Belmer demande un allégement des contraintes pour tous.