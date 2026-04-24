La contrepartie est toutefois notable : l'audio du stream est intentionnellement coupé pendant la durée de la publicité. Seul le son de l'annonce est diffusé. Autrement dit, si le spectateur garde le fil visuel du direct, il en perd le contenu sonore, ce qui peut s'avérer problématique selon la nature du stream.

Google précise que le déploiement sur mobile est récent, ce qui explique les signalements des utilisateurs ces derniers jours. La plateforme n'a pas communiqué de calendrier précis quant à la généralisation complète de ce format.