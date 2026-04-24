Google a confirmé le déploiement d'un format publicitaire permettant d'afficher une annonce en parallèle d'un stream en direct sur mobile, une fonctionnalité déjà présente sur ordinateur et téléviseur depuis l'an dernier.
La nouveauté avait été repérée ces derniers jours par des utilisateurs sur Reddit, qui s'interrogeaient sur la nature de ce format : bug ou choix délibéré ? Google a tranché et a confirmé qu'il s'agit bien d'une fonctionnalité officielle, désormais étendue aux appareils mobiles.
Une publicité sans couper votre vidéo
Concrètement, lors d'une coupure publicitaire automatique dans un livestream, la vidéo du stream reste visible à l'écran, tandis que la publicité s'affiche simultanément dans le lecteur vidéo. L'objectif affiché par YouTube est de réduire la sensation de rupture que peut provoquer une publicité en plein écran classique, qui interrompt totalement le flux visuel du direct.
Ce format, baptisé "side-by-side ads", a été lancé sur ordinateur et téléviseur l'année dernière avant d'arriver sur mobile, où une grande partie du visionnage de livestreams a lieu.
Le son du stream coupé pendant la publicité
La contrepartie est toutefois notable : l'audio du stream est intentionnellement coupé pendant la durée de la publicité. Seul le son de l'annonce est diffusé. Autrement dit, si le spectateur garde le fil visuel du direct, il en perd le contenu sonore, ce qui peut s'avérer problématique selon la nature du stream.
Google précise que le déploiement sur mobile est récent, ce qui explique les signalements des utilisateurs ces derniers jours. La plateforme n'a pas communiqué de calendrier précis quant à la généralisation complète de ce format.
Un abonnement YouTube Premium pour avoir la paix ?
Il est vrai qu'une telle annonce peut agacer les spectateurs, qui croulent déjà sous la publicité. Cependant, Google a une solution toute simple pour éviter ce genre de désagréments : son abonnement YouTube Premium. Cet abonnement coupe partiellement ou totalement les publicités, ce qui est très pratique quand on regarde une vidéo sur un téléviseur. En effet, sur ce support, les annonces sont plus longues.
Si un forfait YouTube Premium Lite existe, Google n'a toutefois pas précisé si les publicités au format "side-by-side ads" seront désactivées avec l'abonnement le moins cher.