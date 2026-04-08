Des utilisateurs signalent l’apparition de publicités très longues sur YouTube. Certaines atteindraient 90 secondes sans possibilité de les passer.
La publicité est au cœur du modèle économique de YouTube, mais son évolution récente interroge de plus en plus d’utilisateurs. Depuis plusieurs mois, la plateforme multiplie les tests pour augmenter la durée et la visibilité des annonces, notamment sur les téléviseurs connectés. Une nouvelle étape semble aujourd’hui franchie. Plusieurs témoignages évoquent l’apparition de formats particulièrement longs, impossibles à ignorer. Une évolution qui pourrait profondément transformer l’expérience gratuite, en rapprochant YouTube des codes de la télévision traditionnelle.
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Des pages de pub de plus en plus longues sur YouTube TV
Plusieurs utilisateurs sur Reddit rapportent l’apparition de publicités de 90 secondes impossibles à passer sur l’application YouTube pour téléviseurs connectés. Ces témoignages, relayés notamment sur Reddit, décrivent des interruptions longues et imposées, sans possibilité de passer à la vidéo suivante. Une situation qui tranche avec les formats habituels proposés par la plateforme.
En théorie, YouTube encadre pourtant strictement la durée de ses publicités impossibles à passer avant un certain laps de temps. Les règles officielles évoquent un maximum de 15 secondes sur mobile et 30 secondes sur TV. L’apparition de formats de 90 secondes semble donc sortir de ce cadre, ou indiquer un test en cours.
Cette évolution intervient peu de temps après l’introduction des publicités de 30 secondes sur les téléviseurs connectés. Déjà critiquée, cette première augmentation de durée avait marqué un tournant dans la stratégie publicitaire de YouTube.
YouTube se rapproche dangeureusement de la télévision traditionnelle
Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large visant à augmenter la pression publicitaire sur les utilisateurs gratuits. Sur les téléviseurs, l’impact est particulièrement marqué. L’expérience se rapproche davantage de celle de la télévision classique, avec de longues plages d'annonces difficiles à éviter.
En allongeant la durée des publicités, YouTube pourrait inciter plus d’utilisateurs à se tourner vers son offre payante, YouTube Premium, qui supprime ces interruptions. Une logique déjà observée sur d’autres plateformes. YouTube a d'ailleurs lancé une offre moins chère de sa formule Premium, qui n'inclut plus YouTube Music mais propose la suppression des publicités sur une majeure partie des vidéos proposées par la plateforme.
Pour l’instant, Google n’a pas confirmé officiellement ces tests. Il pourrait s’agir d’expérimentations limitées. Mais leur apparition montre que YouTube continue d’explorer de nouveaux formats publicitaires, quitte à redéfinir progressivement les standards de la vidéo gratuite en ligne. Avec le risque toutefois de se rapprocher de la télévision classique, à laquelle YouTube voulait se différencier. Plus de 20 ans plus tard, les deux médias n'en finissent plus de se rapprocher.
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