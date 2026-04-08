Plusieurs utilisateurs sur Reddit rapportent l’apparition de publicités de 90 secondes impossibles à passer sur l’application YouTube pour téléviseurs connectés. Ces témoignages, relayés notamment sur Reddit, décrivent des interruptions longues et imposées, sans possibilité de passer à la vidéo suivante. Une situation qui tranche avec les formats habituels proposés par la plateforme.

En théorie, YouTube encadre pourtant strictement la durée de ses publicités impossibles à passer avant un certain laps de temps. Les règles officielles évoquent un maximum de 15 secondes sur mobile et 30 secondes sur TV. L’apparition de formats de 90 secondes semble donc sortir de ce cadre, ou indiquer un test en cours.

Cette évolution intervient peu de temps après l’introduction des publicités de 30 secondes sur les téléviseurs connectés. Déjà critiquée, cette première augmentation de durée avait marqué un tournant dans la stratégie publicitaire de YouTube.