Vous utilisez YouTube sur votre Smart TV ? Mauvaise nouvelle, puisque les publicités de 30 secondes, impossibles à passer, vont se faire de plus en plus présentes…
Depuis quelques années déjà, YouTube s’impose de plus en plus comme un acteur majeur du divertissement sur grand écran. Longtemps associé au smartphone et à l’ordinateur, le service de Google voit aujourd’hui son audience exploser sur nos Smart TV. Une évolution qui confirme la transformation de YouTube en véritable plateforme de streaming, capable de rivaliser avec les services traditionnels du salon.
YouTube booste la pub sur nos Smart TV
Il y a quelques mois, Google peaufinait la version Smart TV de sa plateforme YouTube, avec une nouvelle expérience visant à simplifier la navigation générale, ainsi qu'une nouvelle place accordée aux Shorts. Et pour cause, la télévision dépasse depuis quelque temps déjà le mobile pour ce qui est du temps de visionnage sur YouTube aux États-Unis.
Évidemment, cela permet également à Google de déployer tout un arsenal publicitaire, et le géant américain annonce aujourd'hui le déploiement des formats dits « Non-Skips » à l’échelle mondiale dans Google Ads, ainsi que dans Display & Video 360.
Du côté de chez Google, on explique aux annonceurs : « Nous facilitons encore davantage l’accès aux millions de spectateurs qui regardent YouTube depuis leur salon, y compris ceux qui ont permis à la plateforme de devenir le service de streaming n°1 aux États-Unis pendant trois années consécutives. »
Une IA pour optimiser la publicité… et tant pis pour l'expérience utilisateur
Le géant américain explique que son IA optimise désormais automatiquement la diffusion entre plusieurs formats publicitaires, à savoir les Bumpers de 6 secondes, les spots standards de 15 secondes et les publicités non désactivables de 30 secondes, réservées aux téléviseurs connectés. L’objectif est évidemment de toucher la bonne audience, au bon moment.
Selon l’entreprise, cette optimisation pilotée par l’IA permettra d’améliorer les performances des campagnes. En combinant intelligemment plusieurs formats non skippables, les annonceurs pourraient ainsi bénéficier d’une portée unique plus large et d’un impact supérieur par rapport aux campagnes reposant sur un seul format. Une aubaine pour les annonceurs donc… moins pour les utilisateurs.
À voir maintenant comme les spectateurs vont réagir. Sur YouTube, les publicités peuvent parfois sembler très envahissantes, voire frustrantes, ce qui explique en partie l’usage massif de bloqueurs de pub sur la plateforme. Sur les téléviseurs connectés, en revanche, l'opération n'est pas forcément aussi simple.
À défaut d'utiliser une application alternative, plusieurs options restent alors possibles pour gérer cette expérience publicitaire sur YouTube : prendre son mal en patience, refuser d'attendre et abandonner l'idée de visionner la vidéo voulue… ou bien s'abonner à YouTube Premium.
Et vous, que pensez-vous de cette multiplication des publicités à rallonge sur YouTube en version Smart TV ?