L'abonnement intermédiaire de YouTube s'enrichirait prochainement de deux fonctionnalités jusqu'alors réservées au plan Premium. Et l'entreprise compte bien attirer de nouveaux abonnés après avoir tenté d'enrayer les contournements gratuits.
Un coup de boost pour YouTube Premium Lite
Selon Techcrunch, qui rapporte l'information, YouTube serait sur le point d'annoncer deux nouvelles fonctionnalités pour son abonnement Premium Lite à 7,99 €/mois : le téléchargement de vidéos pour une lecture hors connexion, et la lecture en arrière-plan.
Ces deux options étaient jusque-là exclusivement réservées aux abonnés du plan Premium complet, facturé 13,99 €/mois. Particulièrement pratique, la lecture en arrière-plan permet de continuer à écouter le son d'une vidéo lorsque l'écran est éteint ou que l'utilisateur bascule vers une autre application. Début février, nous rapportions que Google avait orchestré une offensive en coupant la possibilité d'accéder à cette fonction gratuitement via des navigateurs tiers comme Brave, Vivaldi ou Edge. Mais on le sait, c'est un jeu sans fin et quelques heures plus tard, Brave avait immédiatement annoncé une parade.
Quoi qu'il en soit, pour la filiale d'Alphabet, le timing n'est pas anodin : YouTube avait préparé le terrain, non pas en espérant voir tout le monde basculer soudainement vers l'offre Premium mais pour mettre à jour son abonnement intermédiaire Premium Lite, facturé moins cher, et donc espérer accueillir encore davantage d'internautes frustrés.
Pour rappel, YouTube Premium Lite a débarqué en France en juillet dernier. Cette formule supprime les publicités sur la majorité des vidéos (gaming, cuisine, actualités, etc.) mais laisse passer les annonces sur les contenus musicaux, les Shorts ainsi que lors des recherches dans l'application.
Avec l'intégration des téléchargements et de la lecture en arrière-plan, l'accès sans pub à YouTube Music reste donc l'unique avantage du plan Premium complet à 13,99 €/mois, à moins que ce dernier ne soit lui aussi amené à évoluer. Pour les abonnés qui n'utilisent pas YouTube Music, payer 6€ supplémentaires chaque mois semble en tout cas bien moins intéressant. YouTube a indiqué vouloir continuer à faire évoluer les avantages de ses offres, la plateforme a généré 60 milliards de dollars de revenus en 2025, et les abonnements ont affiché une hausse de 17% au dernier trimestre.