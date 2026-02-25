Quoi qu'il en soit, pour la filiale d'Alphabet, le timing n'est pas anodin : YouTube avait préparé le terrain, non pas en espérant voir tout le monde basculer soudainement vers l'offre Premium mais pour mettre à jour son abonnement intermédiaire Premium Lite, facturé moins cher, et donc espérer accueillir encore davantage d'internautes frustrés.

Pour rappel, YouTube Premium Lite a débarqué en France en juillet dernier. Cette formule supprime les publicités sur la majorité des vidéos (gaming, cuisine, actualités, etc.) mais laisse passer les annonces sur les contenus musicaux, les Shorts ainsi que lors des recherches dans l'application.

Avec l'intégration des téléchargements et de la lecture en arrière-plan, l'accès sans pub à YouTube Music reste donc l'unique avantage du plan Premium complet à 13,99 €/mois, à moins que ce dernier ne soit lui aussi amené à évoluer. Pour les abonnés qui n'utilisent pas YouTube Music, payer 6€ supplémentaires chaque mois semble en tout cas bien moins intéressant. YouTube a indiqué vouloir continuer à faire évoluer les avantages de ses offres, la plateforme a généré 60 milliards de dollars de revenus en 2025, et les abonnements ont affiché une hausse de 17% au dernier trimestre.