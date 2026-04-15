Vous êtes bien sûr YouTube et non sur Twitch. Mais les évolutions présentées par la plateforme de streaming vidéo de Google pour les directs sont à s'y méprendre. Elles expliquent que les pubs automatiques cessent de s’afficher quand l’activité du chat grimpe, pour éviter qu'une coupure pendant un moment fort gêne le public.

Autre nouveauté : un achat déclenche une courte période sans pub pour tout le monde, à condition que les pubs automatiques soient activées. Il serait temps, car les utilisateurs sont colère et signalent des formats publicitaires jugés trop longs. L’ensemble rapproche YouTube d’un fonctionnement plus réactif pendant un direct, sans pour autant (trop) reprendre les outils d’autres services.