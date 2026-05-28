Canal+ a publié sa liste de contenus diffusés en UHD et UHD HDR pour le mois de juin avec des films en HDR10, des séries avec Dolby Atmos, le Grand Prix de F1 de Monaco en 4K, et une mauvaise nouvelle pour les fans de foot.
C'est officiel, Canal+ ne diffusera pas la Coupe du monde 2026 de football en 4K UHD en France. L'opérateur l'a confirmé publiquement sur les réseaux sociaux, ce qui met fin aux espoirs de ses abonnés équipés en téléviseurs dernière génération. En revanche, la programmation UHD du mois de juin imminent réserve de belles surprises côté cinéma, séries et sport.
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Du cinéma en HDR10 au Grand Prix de Monaco, la programmation UHD de Canal+ tient ses promesses
Commençons par le cinéma, et Canal+ a décidé de miser sur la fraîcheur. Les films Le Roi Soleil, Vie Privée, Les Enfants vont bien ou encore Chasse Gardée 2 seront diffusés en première sur la chaîne, directement en HDR10, donc avec des couleurs plus riches et des contrastes plus profonds que la HD classique. De quoi récompenser ceux qui ont investi dans un téléviseur récent compatible.
Les séries suivent la même logique, avec au menu Sa Majesté des Mouches sur Canal+ et Marie-Antoinette : L'Affaire du Collier sur OCS, toutes deux disponibles en HDR10. Certains titres profiteront même du Dolby Atmos, ce son spatial qui enveloppe littéralement le spectateur. Côté sport, le Grand Prix de Formule 1 de Monaco du 7 juin sera le seul événement du mois à bénéficier de cette qualité d'image, signe que Canal+ déploie l'UHD HDR assez progressivement sur ses antennes.
Pour la Coupe du monde 2026 en 4K sur Canal, l'espoir s'envole
Beaucoup d'abonnés espéraient pouvoir suivre la Coupe du Monde 2026 en 4K, la meilleure qualité d'image disponible aujourd'hui, sur Canal+. L'opérateur a tranché publiquement sur X : « Pas de CDM en 4K pour le moment. » Pour ceux qui ont récemment investi dans un téléviseur haut de gamme, la déception est réelle.
La situation mérite toutefois quelques précisions. beIN Sports, qui diffuse l'intégralité de la compétition en France aux côtés de M6, proposerait bien 56 matchs en 4K, mais uniquement à l'étranger, sur décodeur compatible Canal ou Orange. Les abonnés français, eux, devront se contenter de la HD classique. Pour tout savoir sur la façon dont suivre la Coupe du monde 2026 en France, ou sans abonnement beIN Sports, on vous a préparé les guides qu'il vous faut.