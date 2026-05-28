Les séries suivent la même logique, avec au menu Sa Majesté des Mouches sur Canal+ et Marie-Antoinette : L'Affaire du Collier sur OCS, toutes deux disponibles en HDR10. Certains titres profiteront même du Dolby Atmos, ce son spatial qui enveloppe littéralement le spectateur. Côté sport, le Grand Prix de Formule 1 de Monaco du 7 juin sera le seul événement du mois à bénéficier de cette qualité d'image, signe que Canal+ déploie l'UHD HDR assez progressivement sur ses antennes.