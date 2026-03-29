Encore faut-il que la télévision soit au rendez-vous. Canal+ recommande de régler le menu HDR sur « Auto ». Dans cette configuration, c'est le téléviseur lui-même qui détecte le meilleur format d'image disponible (HD, SDR ou HDR) et l'affiche sans intervention. Si le mode est réglé sur « Activé » à la place, le décodeur force systématiquement le signal HDR, ce qui peut provoquer un écran noir ou des couleurs altérées sur les TV qui ne gèrent pas encore ce format. Le réglage « Auto » reste donc la valeur sûre pour tout le monde.