Canal+ déploie, le lundi 30 mars, son nouveau plan de service avec trois nouvelles chaînes au programme, et l'UHD HDR qui arrive en satellite. Une dizaine de numéros bougent au total, non sans risque pour les abonnés.
Trois nouvelles chaînes, une montée en qualité vidéo sur satellite et une grille de numéros partiellement réorganisée. Voilà, de façon très synthétique, le plan de service Canal+ de ce lundi 30 mars 2026, sans aucun doute l'un des plus chargés de ces derniers mois. Love Nature et Dogs & Cats s'installent du côté de l'animalier, Canal+ Magic rejoint le Pass Afrique, et plusieurs chaînes existantes passent en UHD HDR. Et il y a quelques précautions à prendre selon votre équipement. On fait un tour d'horizon complet pour ne rien rater.
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Trois nouvelles chaînes débarquent sur Canal+ et l'une d'elles n'existe nulle part ailleurs
Parmi les chaînes TV, première nouvelle venue, Love Nature est une chaîne 100 % documentaires animaliers. Elle est accessible aux abonnés Canal+ via Internet (ADSL, fibre) ou application OTT, mais pas en réception satellite. Pour la trouver dans votre guide des programmes, direction le numéro 116 sur Canal+ ou le 127 sur la TNT, en qualité HD. En revanche, pas de rattrapage possible : Love Nature ne propose pas de replay.
Dogs & Cats, c'est une première dans le paysage télévisuel. On parle ici d'une chaîne entièrement pensée pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Comme Love Nature, elle est disponible sur Internet (ADSL, fibre ou OTT), mais pas par satellite, aux numéros 121 sur Canal+ et 132 sur la TNT. Et comme sa voisine, elle ne propose pas non plus de replay.
Canal+ Magic complète ce trio de nouveautés. Connue jusqu'ici des abonnés africains de Canal+, cette chaîne fait son entrée en France dans le Pass Afrique, accessible en ADSL, fibre et OTT au numéro 387. Cette fois, bonne nouvelle, le replay est disponible, depuis la section « Pass Afrique » de l'interface. Pendant ce temps, quelques chaînes font leurs adieux. BFM Business disparaît du satellite mais reste accessible sur le web, et RTL, RTL2 ainsi que Fun Radio, du groupe M6, quittent définitivement l'offre Canal+.
Ce que le plan de service Canal+ change côté technique et pourquoi il faut y faire attention
C'est la grande nouveauté technique de ce plan de service signé Canal+. Plusieurs chaînes passent en UHD HDR via le satellite, soit la meilleure qualité d'image disponible aujourd'hui, une résolution ultra-haute définition associée à des couleurs et des contrastes nettement plus riches qu'en HD classique. Concrètement, France 2, Canal+ et Événement 4K basculent en UHD HDR sur leurs numéros de zapping respectifs. Canal+ Box Office, elle, gagne la qualité UHD SDR, une UHD sans la gestion avancée des couleurs, sur son zapping 13, en complément du zapping 30 qui le proposait déjà. Les chaînes HDR à partir du numéro 100 restent quant à elles inchangées.
Encore faut-il que la télévision soit au rendez-vous. Canal+ recommande de régler le menu HDR sur « Auto ». Dans cette configuration, c'est le téléviseur lui-même qui détecte le meilleur format d'image disponible (HD, SDR ou HDR) et l'affiche sans intervention. Si le mode est réglé sur « Activé » à la place, le décodeur force systématiquement le signal HDR, ce qui peut provoquer un écran noir ou des couleurs altérées sur les TV qui ne gèrent pas encore ce format. Le réglage « Auto » reste donc la valeur sûre pour tout le monde.
Dernier point de ce plan de service, certaines chaînes changent de numéro dès lundi. Sur Canal+, Ushuaïa TV, Histoire TV et Discovery Channel descendent de quelques rangs, Ushuaïa TV passe ainsi du 117 au 115, par exemple. Sur la TNT, c'est l'inverse : Seasons, Animaux ou Mieux remontent légèrement dans la numérotation. Si ces changements ne s'appliquent pas automatiquement sur votre décodeur, pas de panique : un simple redémarrage de l'appareil, ou une recherche rapide des chaînes depuis le menu, devrait tout remettre en ordre.