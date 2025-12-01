Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Ultra : la chaîne Canal+ intégrée à leur offre ne se contente plus du direct. Rebaptisée Canal+ La Chaîne, elle s'enrichit désormais d'un service de replay, sans surcoût pour les clients éligibles. Concrètement, il devient possible de rattraper films, séries, documentaires et émissions diffusés sur Canal+ directement depuis l'application Canal+, que ce soit sur la Freebox du salon ou en mobilité sur smartphone, tablette ou ordinateur.

Qui peut profiter du replay Canal+ chez Free ?

Le replay de Canal+ La Chaîne est inclus pour les abonnés Freebox Ultra avec Player TV Free 4K ou Player Devialet, là où la chaîne est facturée 15,99€/mois en temps normal. Les clients Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel peuvent également en bénéficier via l'option Canal+, avec trois mois inclus avant de basculer au tarif standard. Le service de replay est accessible dès aujourd'hui pour les nouveaux abonnés Freebox Ultra, ainsi que pour les abonnés Ultra Essentiel et Pop ayant souscrit l'option. Pour les autres, le déploiement se fera progressivement et les abonnés concernés seront avertis par e-mail.