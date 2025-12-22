C'est Noël du côté de la plateforme Prime Video. Car elle va gâter très fortement les abonnés d'un des grands opérateurs internet français.
La période de fête de fin d'année est souvent l'occasion pour les marchands de proposer des offres exceptionnelles. Les plateformes de streaming n'échappent pas à cette tendance, comme on peut le voir en ce moment avec Amazon Prime Video. Mais attention, le cadeau n'est pas déposé au pied de tous les sapins de Noël !
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Amazon Prime Video gâte les abonnés Freebox
Vous êtes un abonné Freebox ? Eh bien, sachez que vous allez pouvoir bénéficier d'encore un peu plus de Prime Video. On sait déjà que les liens entre Free et Amazon sont importants, ce qui permet aux abonnés Freebox Ultra et Delta de bénéficier du service gratuitement, et aux clients Freebox Pop et Ultra Essentiel d'y avoir droit sans frais supplémentaires durant trois.
Et pour Noël, il y aura plus. En effet, les clients Freebox vont aussi avoir droit durant cette période à une offre d'essai gratuit de 30 jours, pour de nombreuses chaînes et plateformes accessibles à travers Prime Video. Une offre qui va être disponible jusqu'au 6 janvier prochain.
Près d'une trentaine de chaînes concernées
Et il ya de quoi faire son petit shopping. Car c'est près d'une trentaine de chaînes qui sont ainsi proposées aux abonnés, qui pourront sélectionner ce qui leur plaît le plus. Pour les curieux, voici tout ce qui est ouvert à l'essai gratuit :
- AB1 ;
- Action ;
- Animation Digital Network (ADN) ;
- Automoto ;
- Chasse et Pêche ;
- Crime District ;
- Crunchyroll ;
- Explore ;
- Gaumont Classique ;
- INA - Madelen ;
- Insomnia ;
- Kitchen Mania ;
- LaCinetek ;
- Lionsgate+ ;
- Mangas ;
- Mezzo ;
- MUBI ;
- Pash ;
- Queerscreen ;
- RTL9 ;
- Science et Vie TV ;
- Shadowz ;
- Shorts TV ;
- Society+ ;
- Toute l'Histoire ;
- Universal+
- Zone 300.
Attention tout de même. On vous rappelle que si les 30 premiers jours sont gratuits, derrière, l'abonnement est automatiquement renouvelé, ce qui vous expose à un prélèvement sur votre compte si jamais vous aviez oublié votre souscription. Si au bout de 30 jours vous n'êtes plus intéressés, il vous faudra résilier manuellement, et avant le terme, la ou les chaînes en question.