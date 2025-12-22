Vous êtes un abonné Freebox ? Eh bien, sachez que vous allez pouvoir bénéficier d'encore un peu plus de Prime Video. On sait déjà que les liens entre Free et Amazon sont importants, ce qui permet aux abonnés Freebox Ultra et Delta de bénéficier du service gratuitement, et aux clients Freebox Pop et Ultra Essentiel d'y avoir droit sans frais supplémentaires durant trois.

Et pour Noël, il y aura plus. En effet, les clients Freebox vont aussi avoir droit durant cette période à une offre d'essai gratuit de 30 jours, pour de nombreuses chaînes et plateformes accessibles à travers Prime Video. Une offre qui va être disponible jusqu'au 6 janvier prochain.