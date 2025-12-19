Free propose déjà gratuitement la chaîne Canal+ à ses abonnés Freebox Ultra, l'un des nombreux avantages de la box haut de gamme de l'opérateur. Ce dernier étend justement la proposition, avec l'arrivée du replay.
Bien qu'assez coûteuse (49,99 euros par mois pendant un an, puis 59,99 euros), la Freebox Ultra est sans conteste l'offre internet fixe la plus complète de France. On rappelle qu'à ce prix-là, l'opérateur de Xavier Niel proposent Netflix, Amazon Prime et Disney+, certes les versions « avec publicité », gratuitement aux abonnés. cela, il faut ajouter la chaîne Canal+. Free vient d'annoncer l'arrivée d'un nouvel avantage justement lié à Canal.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Le replay « de courte durée » arrive gratuitement sur la chaîne Canal+ avec les Freebox Ultra
En plus de pouvoir regarder la chaîne Canal+ depuis son abonnement Freebox Ultra, les abonnés à l'offre haut de gamme de Free peuvent désormais profiter du replay ! Il est bon de rappeler encore une fois que l'opérateur permet de faire une sacrée économie, puisque la seule chaîne Canal+ est accessible pour 15,99 euros !
Ce qui est intéressant ici, c'est que Free s'aligne sur ce que propose aussi Canal+ à ses abonnés, pour ceux qui s'abonnent à la seule chaîne. Les deux acteurs proposent en tout cas à leurs abonnés respectifs un « replay de courte durée », avec un petit peu de pub en plus.
On sait que vous brûlez d'envie de nous poser la question : « mais Alex, mais Clubic, c'est quoi, un replay de "courte durée" » ? Nous essayons d'obtenir l'exacte réponse à la fois de la part de Canal+ et de la part de Free, et mettrons l'article à jour aussitôt l'information connue. En attendant, l'ajout d'une fonctionnalité gratuite sur un service qui était déjà proposé gratuitement aux abonnés Freebox Ultra, on peut s'en satisfaire. La chaîne Canal+ demeure accessible depuis le canal 40 de votre player TV Free 4K.