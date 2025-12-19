On sait que vous brûlez d'envie de nous poser la question : « mais Alex, mais Clubic, c'est quoi, un replay de "courte durée" » ? Nous essayons d'obtenir l'exacte réponse à la fois de la part de Canal+ et de la part de Free, et mettrons l'article à jour aussitôt l'information connue. En attendant, l'ajout d'une fonctionnalité gratuite sur un service qui était déjà proposé gratuitement aux abonnés Freebox Ultra, on peut s'en satisfaire. La chaîne Canal+ demeure accessible depuis le canal 40 de votre player TV Free 4K.