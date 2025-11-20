Amazon Prime Video accueille quatre nouvelles chaînes FAST gratuites, qui vont faire le bonheur de nombreux abonnés. L'ajout se fait sans aucune incidence sur la facture des utilisateurs.
Amazon Prime Video poursuit le développement de ses chaînes FAST en France. La plateforme en déploie quatre nouvelles, qui elles-mêmes font suite à celles provenant des catalogues de France Télévisions et de Sony One, comme le rappelle Univers Freebox. Les chaînes FAST, qui cartonnent aux États-Unis et commencent à s'imposer en France, élargissent donc l'offre « TV en direct » lancée début novembre par Prime Video.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Le modèle des chaînes FAST progresse chez Amazon Prime Video
Derrière l'acronyme FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) se cache un modèle hybride qui mélange le linéaire et le streaming. Contrairement au catalogue classique de Prime Video où vous choisissez quoi regarder, ces chaînes diffusent leur programmation en continu, comme une chaîne télé classique. La seule différence, c'est qu'elles vivent uniquement grâce aux publicités ciblées.
Les quatre nouvelles venues ratissent large, avec Wasabi qui nous plonge dans l'univers des mangas (Les Chevaliers du Zodiac ou Cosmo Warrior Zero). Top SciFi embarque les abonnés vers des galaxies lointaines avec films et séries cultes du genre. Homicide explore les enquêtes criminelles et séries policières, tandis qu'Enquêtes de Choc mise sur les magazines d'investigation et documentaires.
Un accès immédiat pour tous les abonnés Amazon Prime
Pour profiter de ces quatre chaînes, nul besoin de manipuler les paramètres. Les quatre apparaissent automatiquement dans la section « TV en direct » de Prime Video dès leur activation. L'accès est immédiat pour tous les abonnés Prime, qui peuvent consulter ces nouveaux flux sans configuration supplémentaire.
Les chaînes FAST ont en tout cas le vent en poupe. Fin octobre, Free TV et les Freebox ont vu débarquer 27 chaînes gratuites (Le Meilleur d'Arthur ; Enquêtes de choc ; Les Z'amours ; Allociné ; Top Sci-Fi et d'autres), faisant de l'opérateur de Xavier Niel le premier à franchir le pas en France.