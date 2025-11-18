Free a annoncé mardi après-midi l'arrivée du service de streaming américain Paramount+ sur les Freebox. Cette fois, il faudra payer par contre, même si le premier mois est offert.
C'est officiel, Paramount+ s'invite dans le salon des abonnés Freebox. La plateforme de streaming rejoint les rangs d'une offre déjà bien fournie, qui compte désormais plus de 600 chaînes et une trentaine de services de vidéo à la demande. Qu'il s'agisse de ses séries, de ses blockbusters ou de ses dessins animés pour les plus petits, le nouveau venu chez Free a tout pour séduire.
Paramount+, un nouveau terrain de jeu pour les cinéphiles et sériephiles
Paramount+ fait donc son entrée sur le canal 135 des Freebox, avec une bibliothèque généreuse qui mélange grands classiques et nouveautés. L'opérateur ne lésine pas sur les moyens pour offrir à ses clients un accès centralisé au meilleur du streaming, sans avoir à jongler entre quinze abonnements différents, puisque Paramount+ est par exemple disponible sur Prime Video et d'autres. Notons que le service est accessible sans engagement.
Au menu, vous pouvez retrouver des séries qui cartonnent comme Landman, issue du créateur de Yellowstone Taylor Sheridan, ou Tulsa King, portée par Sylvester Stallone, qui côtoient des institutions télévisuelles telles que South Park et l'univers Star Trek. La filmothèque propose aussi la saga Mission : Impossible et d'autres films cultes. Chaque mois, de nouveaux titres viennent enrichir le catalogue pour éviter de tomber dans la routine.
Les bambins ne sont pas oubliés avec La Pat' Patrouille et Dora qui trustent l'écran, tandis que les amateurs de télé-réalité décomplexée se régaleront avec Frenchie Shore, une production française. De quoi contenter absolument tous les membres du foyer, quel que soit leur âge ou leurs goûts préférés.
Le premier mois est gratuit pour les abonnés Freebox
Sur les Freebox, Paramount+ est accessible contre 7,99€ par mois. À ce prix-là, vous accédez à l'intégralité du catalogue en qualité Full HD, avec la possibilité de regarder simultanément sur deux écrans. Et la plateforme propose jusqu'à six profils personnalisés par foyer, histoire que chacun ait ses propres recommandations et sa liste de favoris.
Les parents seront rassurés par le mode Enfant qui filtre automatiquement les contenus inadaptés aux plus jeunes. Côté compatibilité, Paramount+ fonctionne sur l'ensemble des Players Freebox (mini 4K, Révolution, Devialet, Free TV 4K), mais aussi sur les téléphones portables, tablettes et ordinateurs. Vous pouvez même télécharger vos séries préférées pour les regarder dans le train ou l'avion hors connexion.
Pour activer l'option si vous êtes client Freebox, direction votre Espace Abonné où vous pourrez souscrire en quelques clics. Le premier mois de découverte est totalement gratuit, puis le service passe automatiquement à 7,99 euros par mois. Comme il est sans engagement, vous gardez toujours la liberté de résilier quand bon vous semble depuis ce même Espace Abonné.