Paramount+ fait donc son entrée sur le canal 135 des Freebox, avec une bibliothèque généreuse qui mélange grands classiques et nouveautés. L'opérateur ne lésine pas sur les moyens pour offrir à ses clients un accès centralisé au meilleur du streaming, sans avoir à jongler entre quinze abonnements différents, puisque Paramount+ est par exemple disponible sur Prime Video et d'autres. Notons que le service est accessible sans engagement.