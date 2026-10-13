Les abonnés Freebox et Free Mobile peuvent désormais lancer Kidjo depuis leur téléviseur. La plateforme ludo-éducative, sans publicité, arrive avec Peppa Pig, La Pat' Patrouille et un mois d'essai offert.
Depuis ce mardi 13 octobre 2026, Kidjo, la plateforme jeunesse du groupe Cafeyn, bien connue des opérateurs, s'installe directement sur le téléviseur des abonnés Freebox et Free Mobile. Les 3-10 ans y retrouveront leurs séries préférées, des histoires audio et des jeux, dans un cadre garanti sans publicité. Pour les parents, la facture est douce, puisqu'une formule mensuelle sans engagement est proposée, et même un pass à la journée pour les week-ends pluvieux.
Kidjo ne se limite pas seulement à la Freebox
L'histoire de Kidjo remonte à une dizaine d'années, lorsque la plateforme fut lancée comme une application de streaming. Depuis, le service a pris du galon et s'est mué en plateforme ludo-éducative complète, organisée en trois univers, avec la TV pour les vidéos, les Stories pour les livres audio, et Games pour les jeux.
Des centaines d'heures de programmes y sont rangées. Hello Kitty, Peppa Pig, Les Schtroumpfs, Trotro ou Masha y côtoient des comptines, des premières pas avec les chiffres et les lettres, des sujets scientifiques, et même des tutos de magie et de dessin.
Le grand écran du salon n'est qu'une porte d'entrée parmi d'autres. Car Kidjo reste accessible dans tout l'écosystème Free TV, la plateforme télé de l'opérateur, réservée à la France métropolitaine. Il se glisse aussi sur téléphone, tablette TV connectée, Amazon Fire TV, Apple TV et même sur le web. Il s'invite également dans le casque Apple Vision Pro. Peppa Pig et sa bande ne sont donc jamais bien loin.
Sans pub ni engagement, l'abonnement Kidjo joue la sérénité
Kidjo s'ouvre d'abord sur 30 jours d'essai gratuit, ce qui est toujours appréciable. Il faut ensuite compter sur un tarif de 4,99 euros par mois, sans engagement comme nous le disions plus haut. Pour une journée chez les grands-parents ou un long trajet, un Pass 24 h est proposé, avec un prix relativement accessible, à 2,99 euros. L'offre vise ici les clients Freebox Ultra, Pop, Delta, Révolution et Mini 4K. Chez Free Mobile, seuls les Forfaits Free 5G/5G+ et Série Free sont concernés, sans le Forfait 2 euros.
L'autre promesse, c'est un environnement entièrement sécurisé, sans la moindre publicité. Les enfants peuvent piocher dans leurs programmes en toute confiance, et les parents souffler un moment. Le service Kidjo est donc porté par Cafeyn, la plateforme de presse en ligne qui aujourd'hui revendique plus de 2,5 millions d'utilisateurs.
Kidjo figure par ses acquisitions, aux côtés de miLibris ou Blendle. En tout as, cette arrivée renforce la place du groupe chez Free. Le fondateur et PDG de Kidjo, Martin Poix, espère toucher toujours plus de familles, et parie sur un partenariat durable avec l'opérateur de Xavier Niel.