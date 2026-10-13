Depuis ce mardi 13 octobre 2026, Kidjo, la plateforme jeunesse du groupe Cafeyn, bien connue des opérateurs, s'installe directement sur le téléviseur des abonnés Freebox et Free Mobile. Les 3-10 ans y retrouveront leurs séries préférées, des histoires audio et des jeux, dans un cadre garanti sans publicité. Pour les parents, la facture est douce, puisqu'une formule mensuelle sans engagement est proposée, et même un pass à la journée pour les week-ends pluvieux.