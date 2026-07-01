Canal+ a mis fin à la diffusion de plusieurs chaînes du Groupe TF1, en France et en Afrique. Une décision qui relance la bataille entre les mastodontes de la distribution audiovisuelle dans l'Hexagone.
Le temps est gris pour TF1. Ce mercredi 1er juillet 2026, la filiale du groupe Bouygues dit avoir appris que Canal+ a décidé d'arrêter la diffusion de TV Breizh, Histoire TV et Ushuaïa TV en France, ainsi que de toutes les chaînes TF1 en Afrique. Une coupure qui se répète et pousse TF1 à revoir sa stratégie de partenariats, sans toutefois couper tout accès aux programmes.
En France, trois chaînes historiques évincées du bouquet Canal+
En France métropolitaine, Canal+ écarte purement et simplement TV Breizh, Histoire TV et Ushuaïa TV de son bouquet. Trois antennes bien connues du grand public. TV Breizh, c'est la chaîne mini généraliste leader des chaînes thématiques, Histoire TV, une référence de l'univers découverte, et Ushuaïa TV, la seule antenne 100 % dédiée à la protection de l'environnement.
Le vrai souci, outre la simple perte d'antennes, c'est que les chaînes Histoire TV et Ushuaïa TV sont deux éditeurs majeurs du documentaire en France. Elles contribuent au financement de cette création patrimoniale, et leur sortie du bouquet Canal+ envoie un signal préoccupant à toute la filière. Ces trois chaînes restent disponibles et accessibles via les box notamment, chez Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR, mais aussi via Vitis, BIS TV, NordNet, et chez de nombreux distributeurs locaux, ainsi qu'en Outre-mer.
La rupture est totale entre TF1 et Canal+ en Afrique
Un peu plus loin de la France, sur le continent africain, la sanction est autrement plus sévère pour la Une. Car Canal+, très présent localement, écarte d'un coup l'intégralité des antennes du Groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI, Histoire TV et Ushuaïa TV), ainsi que l'offre non linéaire qui va avec. De quoi frustrer sérieusement les téléspectateurs fidèles installés sur place.
TF1 explique que ses chaînes restent accessibles grâce à Orange, Digital Virgo, Malivision et Mauritius Telecom, qui prennent le relais dans plusieurs pays, sans oublier TF1+, accessible en OTT via les stores partout où elle existe. Le groupe TF1 dit regretter une décision qui prive ses fidèles téléspectateurs africains, et assure rester mobilisé pour leur garantir un accès à des contenus de qualité.
Reste à savoir si cette nouvelle brouille entre les deux mastodontes de l'audiovisuel français débouchera, comme en 2018 et en 2022, sur un accord de la dernière chance, ou si TF1 a définitivement tourné la page Canal+, et inversement.