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Coup de tonnerre dans les médias, Canal+ ne diffuse plus plusieurs chaînes du groupe TF1 en France, et toutes en Afrique !

Tel que le titre est rédigé, je comprends que C+ ne diffuse plus certaines chaînes de TF1 en France mais qu’ils continuent de les diffuser toutes en Afrique.

Il faudrait écrire : « Coup de tonnerre dans les médias, Canal+ ne diffuse plus plusieurs chaînes du groupe TF1 en France, et aucune en Afrique ! ».

Ou encore, pour éviter la répétition « plus-plu » : « Coup de tonnerre dans les médias, Canal+ cesse de diffuser plusieurs chaînes du groupe TF1 en France, et toutes en Afrique ! ».