Début octobre, SFR a prévenu une partie de ses abonnés que leur forfait mobile coûterait de 1 à 5 euros de plus par mois, y compris chez sa marque à petits prix RED by SFR. L’opérateur a ensuite écrit à d’autres clients, fin octobre, avec à la clé jusqu’à 5 euros de plus sur la box et 4 euros sur le mobile. Pour un foyer équipé d’une box et de quatre forfaits mobiles, la hausse s’élèverait dans le pire des cas à près de 21 euros par mois, soit plus de 250 euros sur une année, d’après les calculs d’Univers Freebox.

Chez Orange, certains abonnés au forfait 2h 20 Go disposent depuis le 19 octobre de 50 Go et des appels illimités, contre 3 euros supplémentaires chaque mois. Ils peuvent refuser cette évolution et garder leur ancien tarif, à condition de le signaler à l’opérateur. Bouygues Telecom multiplie depuis janvier ces enrichissements facturés, que ses clients doivent refuser explicitement s’ils veulent conserver leur prix.

Dans les trois cas, un abonné mécontent peut résilier sans frais ni pénalité, même s’il est engagé, dans les quatre mois qui suivent l’entrée en vigueur du nouveau tarif. Les opérateurs doivent aussi prévenir leurs clients au moins un mois avant toute hausse, en vertu du Code de la consommation. Les clients de RED by SFR gagnent peu à ce droit, puisque la marque ne facture de toute façon aucun frais de résiliation sur ses forfaits sans engagement.

Free adresse son e-mail à ses abonnés, et non aux clients de ses concurrents. L’opérateur transforme malgré tout son prix inchangé en argument commercial au moment où de nombreux Français comparent les offres avant de décider s’ils acceptent une hausse ou s’ils changent d’opérateur.