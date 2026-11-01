Dans l'e-mail que Free Mobile envoie ces jours-ci aux abonnés de son Forfait 2€, une pièce de 2 euros est prisonnière d’un bloc de glace, alors que SFR, Orange et Bouygues Telecom relèvent leurs tarifs les uns après les autres.
« Ça ne bouge toujours pas d’un centime », se régale de rappeler l’opérateur dans ce message à ses clients, avant de préciser que le forfait coûte Free Mobile 4G coûte donc 2 euros depuis son lancement, en 2012. Free Mobile écrit à ses abonnés quelques semaines après les premières hausses de SFR, dont les clients reçoivent des avis d’augmentation par vagues successives depuis début octobre. Free respecte bien sa promesse sur le prix, mais il ne l’a faite que pour deux de ses forfaits mobile, et seulement jusqu’en 2027.
Jusqu’à 5 euros de plus par mois chez SFR, 3 euros chez Orange
Début octobre, SFR a prévenu une partie de ses abonnés que leur forfait mobile coûterait de 1 à 5 euros de plus par mois, y compris chez sa marque à petits prix RED by SFR. L’opérateur a ensuite écrit à d’autres clients, fin octobre, avec à la clé jusqu’à 5 euros de plus sur la box et 4 euros sur le mobile. Pour un foyer équipé d’une box et de quatre forfaits mobiles, la hausse s’élèverait dans le pire des cas à près de 21 euros par mois, soit plus de 250 euros sur une année, d’après les calculs d’Univers Freebox.
Chez Orange, certains abonnés au forfait 2h 20 Go disposent depuis le 19 octobre de 50 Go et des appels illimités, contre 3 euros supplémentaires chaque mois. Ils peuvent refuser cette évolution et garder leur ancien tarif, à condition de le signaler à l’opérateur. Bouygues Telecom multiplie depuis janvier ces enrichissements facturés, que ses clients doivent refuser explicitement s’ils veulent conserver leur prix.
Dans les trois cas, un abonné mécontent peut résilier sans frais ni pénalité, même s’il est engagé, dans les quatre mois qui suivent l’entrée en vigueur du nouveau tarif. Les opérateurs doivent aussi prévenir leurs clients au moins un mois avant toute hausse, en vertu du Code de la consommation. Les clients de RED by SFR gagnent peu à ce droit, puisque la marque ne facture de toute façon aucun frais de résiliation sur ses forfaits sans engagement.
Free adresse son e-mail à ses abonnés, et non aux clients de ses concurrents. L’opérateur transforme malgré tout son prix inchangé en argument commercial au moment où de nombreux Français comparent les offres avant de décider s’ils acceptent une hausse ou s’ils changent d’opérateur.
Chez Free, un prix garanti pour deux forfaits jusqu’en 2027
En 2022, Free s’est engagé à ne pas augmenter avant 2027 le prix de ses deux forfaits historiques, le Forfait 2€ et le Forfait Free 5G à 19,99 euros par mois. L’opérateur n’a jamais touché à ces deux tarifs, mais il a relevé ceux d’autres offres de sa gamme, sans mentionner aucune de ces hausses dans son courriel. Sa Série Free est passée de 9,99 à 10,99 euros par mois la première année en janvier 2025, au moment où Free a aussi augmenté le prix d’une option de Go supplémentaires proposée avec le Forfait 2€.
Free a enrichi le forfait sans modifier son prix. Pour 2 euros, les nouveaux abonnés obtiennent depuis fin janvier 2026 les appels, les SMS et les MMS illimités avec 1 Go d’Internet mobile, grâce à l’option Booster 1 Go activée d’office et sans supplément. Free garde à son catalogue l’ancienne formule, avec deux heures d’appels et 50 Mo, et les abonnés Freebox profitent gratuitement du forfait.
Avec Bouygues Telecom et Orange, Free a par ailleurs signé en juin un protocole d’accord avec Altice pour racheter SFR et se partager ses clients. Free paierait 31 % du prix. L’Autorité de la concurrence a dix-huit mois pour se prononcer depuis juillet, et l’Arcep rappelle qu’aucun abonné de SFR ne change d’opérateur tant que le rachat n’est pas achevé. Une partie des abonnés de SFR pourrait donc rejoindre Free à peu près au moment où l’opérateur sera libéré de sa promesse sur les prix. Pour la suite, Free n’a pris aucun engagement, et ses abonnés ne trouveront aucune mention de cette échéance dans le courriel à la pièce gelée.