La marque RED by SFR promet en général des forfaits mobiles à petit prix. Mais même de ce côté, il va falloir faire avec des tarifs à la hausse.
L'inflation se répand dorénavant clairement du côté des opérateurs mobiles et fourniseurs d'internet. On vous faisait ainsi état ce matin de prix revus à la hausse du côté de l'opérateur historique Orange (qui vont toucher jusqu'à certains frais). Et ça sera pareil du côté d'une marque pourtant faite pour éviter de trop taxer le portefeuille de ses clients : RED by SFR.
Au programme : un forfait qui augmente de prix, et un autre dont l'enveloppe data baisse
Le rapport qualité/prix de plusieurs forfaits de RED by SFR ne sera plus aussi élevée. Car plusieurs des offres aborbent des changements, qui ne devraient pas faire l'unanimité.
Le forfait de 100 Go à 11,99 € par mois prend ainsi 1 € en plus, en échange d'une augmentation de son enveloppe de données - passant à 120 Go.
En second, le forfait à 9,99 € par mois reste lui par contre au même prix, mais avec l'enveloppe de données qui s'allège d'un tiers, en passant de 60 à 40 Go.
C'est la fin du forfait à 200 Go
Autant dire qu'on n'est pas là dans l'annonce d'une bonne nouvelle. Et ça n'est pas tout, car dans cette réorganisation des forfaits de RED by SFR, il y a aussi tout simplement la suppression d'une autre offre : l'abonnement qui proposait 200 Go de données mobiles.
Celui-ci a en effet disparu de la page affichant les offres de la marque. À la place, pour ceux qui souhaitent pouvoir encore avoir le plus de données possibles, il reste le forfait dit « voyage », qui est accessible au tarif de 15,99 € par mois, avec 250 Go au programme (et 35 Go par mois dans 137 destinations allant de la Suisse aux États-Unis en passant pa le Maghreb).