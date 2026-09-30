Le rapport qualité/prix de plusieurs forfaits de RED by SFR ne sera plus aussi élevée. Car plusieurs des offres aborbent des changements, qui ne devraient pas faire l'unanimité.

Le forfait de 100 Go à 11,99 € par mois prend ainsi 1 € en plus, en échange d'une augmentation de son enveloppe de données - passant à 120 Go.

En second, le forfait à 9,99 € par mois reste lui par contre au même prix, mais avec l'enveloppe de données qui s'allège d'un tiers, en passant de 60 à 40 Go.